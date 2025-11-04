La Fundación Vicky Foods abre la convocatoria del V Premio a la Ivestigación en Nutrición y Salud

La Fundación Vicky Foods y el Centro de Innovación en Nutrición y Salud (CINS) han lanzado la convocatoria de la quinta edición de su premio "Fundación Vicky Foods a la investigación en nutrición y salud", que cuenta con una dotación económica de 10.000 euros. El galardón se concederá al trabajo seleccionado por la Comisión delegada del Patronato de la Fundación, que actuará como jurado.

Los proyectos pueden abordar temas como innovación tecnológica en la producción y aprovechamiento de subproductos, mejora del perfil nutricional de productos de panadería, bollería y alimentación infantil; desarrollo de alimentos funcionales; nutrición personalizada; promoción de hábitos saludables; diseño de alimentos sabrosos y saludables; análisis rápidos de alimentos y alternativas "clean label".

El jurado valorará la relevancia y novedad del tema, el rigor científico, la claridad expositiva, la consistencia de los resultados y su aplicabilidad práctica.

Además, se tendrá en cuenta de manera positiva la participación de jóvenes investigadores licenciados en los últimos 10 años.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de noviembre. El fallo se dará a conocer antes del 16 de enero de 2026, y la entrega del premio se realizará el 12 de febrero de 2026 en la sede del CINS o de la Fundación en Villalonga.

Los interesados pueden consultar las bases completas, la documentación requerida y el modelo de solicitud en la web de la Fundación: https://fundacionvickyfoods.es.

Este premio refleja la misión conjunta de la Fundación y del CINS: fomentar la investigación, la innovación y el emprendimiento en el sector alimentario, promoviendo proyectos que mejoren la calidad nutricional y tecnológica de los alimentos para distintos colectivos y la población general.