Oliva acogerá el rodaje de una serie para Netflix que incluye recrear una Entrada de Moros i Cristians

Oliva volverá a acoger el rodaje de una gran producción audiovisual. Se trata de la serie de ficción ‘En el círculo del asesino’, ambientada en España y basada en una historia real, que emitirá Netflix. Está producida por Morena Films. En concreto, las escenas de Oliva corresponderán al desenlace, al último capítulo.

El rodaje será del 14 al 21 de noviembre y reunirá en la ciudad a 80 personas del equipo. Se grabará en varios puntos del centro histórico, en una iglesia, en la playa, y en algunos restaurantes. Además, tendrá especial protagonismo la fiesta de Moros i Cristians, ya que una parte de la trama discurrirá en una Entrada, que se recreará en una plaza del casco antiguo, por lo que también requerirá buscar a extras.

El concejal de Turismo, Salvador Llopis, se reunió recientemente con miembros de la productora. Esta serie llega a Oliva gracias a las gestiones de Valencia Film Office, la plataforma de la Diputación de València para el fomento de rodajes en la provincia.

Llopis señala que desde el ayuntamiento "se darán todo tipo de facilidades a la productora". Al mismo tiempo pide a los vecinos "paciencia y comprensión, puesto que será necesario realizar cortes puntuales de tráfico y ocupaciones de vía pública", pero asegura que "todo este esfuerzo merecerá la pena, puesto que contribuirá a la promoción de Oliva". El concejal agradece la colaboración de otros departamentos municipales como Policía Local, y Obras y Servicios.

Reunión del concejal de Turismo con miembros de la productora. / Levante-EMV

Oliva ya tiene experiencia en rodajes. En abril de 2024 la playa de l’Aigua Blanca de Oliva acogió uno para un episodio de “Valeria” la serie de Netflix basada en las novelas de la escritora gandiense Elísabet Benavent.

En 2020 la playa de Rabdells se transformó en un poblado gitano para la película "El sustituto", de Óscar Aibar, un “thriller” policiaco sobre los nazis que se refugiaron y jubilaron en la Costa Blanca.

En junio de 2021 la playa olivense ambientó escenas de la segunda temporada de “Paraíso”, una serie española producida por The Mediapro Studio para Movistar +.

Siete capítulos

Bajo la dirección de Sergio G. Sánchez y Pedro Martín-Calero, la serie ‘En el círculo del asesino’, de siete capítulos, se desarrolla entre la actualidad y la segunda mitad de los años 90 en la Comunitat Valenciana.

Está protagonizada por Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana. El reparto se completa con Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla entre otros. La grabación pasará por localizaciones de Comunitat Valenciana y Madrid.

La serie se centra en una joven periodista (Gabriela Andrada) que reconstruye para un "podcast" la trayectoria del primer asesino en serie de la historia reciente de España, en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena. Para acceder a los protagonistas del pasado, cuenta con la ayuda de una periodista veterana (Belén Rueda), quien cubrió el caso en su juventud (Catalina Sopelana).