Primer triunfo de la temporada del CF Gandia y derrota en casa del CF Miramar en la Liga Valenta

Cara y cruz para los dos conjuntos amateurs femeninos de fútbol de la Safor. El CF Gandia suma la primera victoria de la temporada en la Liga de 1ª Regional y el CF Miramar sufre un nuevo revés como local en la Lliga Autonómica Valenta.

En el Estadio Guillermo Olagüe, el equipo de Vicent Moreno se impuso a la SC Torrevieja por 3-1 con goles de Cristina Climent, Mariona y Amira. Gran trabajo de las jugadoras locales, que han realizado un partido muy completo para sumar los primeros tres puntos del curso.

El CF Miramar, por su parte, no tuvo suerte ante el CF Fènix Moncada (2-3) en un partido que se decidió en la recta final con un gol de las visitantes. Los goles fueron de Nerea y de Yannexy.

El CF Miramar mereció un mejor resultado / CF Miramar

Las de Marcos Torregrosa siempre fueron a remolque en el marcador, pero lograron empatar la contienda en dos ocasiones. Si hubieran aprovechado sus ocasiones, el resultado hubiera sido otro bien distinto.

No tuvo la fortuna de su lado el equipo miramarino que, al no aprovechar las ocasiones generadas, acabó recibiendo demasiado castigo, si bien cayó con la cabeza bien alta por haber competido a un buen nivel y una buena intensidad.

El próximo encuentro será contra el líder de la liga, la UD Levante "D".