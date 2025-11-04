Proinbeni UpB Gandia: Con derecho a soñar pero sin perder de vista la realidad

A nadie se le escapa que Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia vive un momento dulce en la Liga Nacional Segunda FEB. Es la mejor época de la historia del club con su actual nomenclatura porque su primer equipo, el profesional, marcha líder invicto y en solitario del grupo Este de 2ª FEB con una racha de cinco victorias en otras tantas jornadas y con una sola derrota en los diez encuentros que ha jugado esta temporada: un amistoso, cuatro de la Copa de España y los cinco del campeonato liguero.

Los números no engañan casi nunca y en este caso ratifican la trayectoria del conjunto que dirigen Alejandro Mesa y Manu Herrera. Proinbeni es el mejor equipo en ataque, es decir, el que más anota de los dos grupos de Segunda FEB con 444 puntos, a 88,8 de media por encuentro.

Es, también, el más efectivo desde la línea de tiros libres con un 77,5% de acierto, el segundo mejor en defensa con 377 puntos en contra, tan solo superado por el CEB Llíria, que figura con 365. También figura el cuadro gandiense como el segundo máximo reboteador con un promedio de 39,6, eso sí, empatado en esta estadística con otros equipos.

Por si todo esto fuera poco, el conjunto de la Safor es el más valorado de la categoría con una puntuación de 101.

La afición también está con el equipo. El pasado sábado fueron más de 700 los espectadores que se congregaron en el Pabellón Municipal de Gandia para presenciar la victoria ante la Bisbal Bàsquet 91-71.

Casi al final del citado choque y con el marcador resuelto, el entrenador dio entrada a dos canteranos: el todavía júnior Joan Barber y el senior Jorge Climent. El primero, incluso, se dio el gustazo de meter 4 puntos.

Los canteranos de UpB Gandia se preparan para debutar en el partido del pasado sábado / UpB Gandia

Todos quieren disfrutar de este grandísimo momento histórico del baloncesto de Gandia, que hacía muchos años que no se vivía. El club confirmó la semana pasada que ya se ha superado el número de abonados de la temporada anterior con más de 475.

A pesar de todo lo expuesto y que la situación del equipo invita a gozar de un clima de euforia comedida y a soñar con objetivos más importantes, los propios entrenadores, jugadores y directivos de la entidad apelan a la prudencia y prefieren decir que "ya falta menos para asegurar la permanencia", añadiendo en este sentido que "la temporada no ha hecho más que comenzar y seguro que vienen malos momentos, por lo que hay que tener los pies en el suelo y actuar con humildad".

La única pena en estos momentos es la lesión del pívot Juanjo Santana en su mano izquierda, que le mantendrá alejado de las pistas durante un tiempo.

El próximo compromiso de Proinbeni UpB Gandia será en la pista del Homs UE Mataró. El choque es el sábado, 8 de noviembre, a las 19 horas.