Setmana de la Ciència i la Tecnologia a Gandia: Cómo aprender de forma práctica, divertida y cercana

Gandia se prepara para albergar una nueva edición de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia. Del 10 al 15 de noviembre, la ciudadanía podrá descubrir la ciencia de forma práctica, divertida y cercana a través de toda una serie de talleres y actividades dirigidas tanto al público más joven como a la gente en general.

El evento está organizado de manera conjunta por el Ayuntamiento de Gandia, a través del URbalab, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y el Centred'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell.

La concejala de Comerç, Innovació y Universitat en Gandia, Elena Moncho, la directora del Centre Internacional de Gandía de la Universitat de València, Carme Melo, el director del Campus de Gandia de la UPV, Vicenç Almenar, y Miguel Rodilla, como representante del CEIC Alfons El Vell, han presentado la programación.

Moncho ha destacado la Setmana de la Ciència como una oportunidad para mostrar a Gandia "como ciudad que apuesta por el talento y la búsqueda, motor del progreso y la convivencia". Por su parte, Melo incide en cómo este tipo de iniciativas buscan dar a conocer los diferentes saberes y disciplinas científicas desde las que se trabaja en las universidades públicas valencianas, así como su capacidad para llegar a generaciones más jóvenes. Además, estas iniciativas, posibilitan, en palabras de Vicenç Almenar, "el despertar de vocaciones científicas entre los más jóvenes".

El cartel anunciador / Levante-EMV

La edición de este año se abrirá el día 10 de noviembre, a las 19 horas, con la conferencia 'La ciencia viaja entre Japón y Valencia para prevenir desastres", a cargo de la investigadora y divulgadora valenciana Carmen Grau Vila, del Insitute for Sustainable Community and Risk Management de la Waseda University, en Japón. Grau compartirá con el público de la Safor su experiencia en la búsqueda en desastres en el país nipón. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura de Gandia y estará abierta a todos los públicos.

La programación principal se compone de un conjunto de talleres dirigidos a estudiantes de la comarca. Por su parte, el Campus de Gandia de la UPV ofrecerá talleres a los escolares de Primaria, dedicados al estudio del ciclo del agua, el suelo y su energía, concienciación sobre "Las tres R" (reduce, reutiliza y recicla).

Igualmente, las actividades que albergará la UV en Gandia son para el alumnado de ESO y Bachillerato de los institutos de la localidad, organizadas con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la UV y el Aula de Astronomía. Los talleres abordarán temáticas diversas que van desde la identificación de minerales, la arqueoquímica, la microbiología o la elaboración de los medicamentos.

La oferta se completa con dos exposiciones itinerantes. La Universitat de València presenta la muestra "Jeroni Munyós: matemáticas, cosmología y humanismo en la época del Renacimiento", con aportaciones científicas del astrónomo valenciano y precursor de la ciencia moderna.

Completa la programación cultural y expositiva la muestra "El impacto del ruido en los peces. Parámetros clave para su estudio", que, a partir de una investigación del impacto que causa la contaminación acústica en el ecosistema marino, aborda cómo el ruido humano altera la vida marina. Será en el Campus de Gandia de la UPV.