El Vicky Foods Athletics copa los triunfos en el 10K de Oliva Nova
Joel Camarena, Jesús Olmos y Alicia Álvarez son los vencedores de la carrera
Miquel Font
El equipo Vicky Foods Athletics fue el gran triunfador en el 10K Oliva Nova, Tres de sus atletas copan las victorias. Se trata de Joel Camarena y Jesús Olmos, exaequo en categoría masculina, y Alicia Álvarez en mujeres, quienes fueron los mejores en la carrera disputada el pasado domingo en las instalaciones del complejo con la participación de más de 400 corredores y corredoras, algunos de ellos campeones y referentes del deporte nacional como el carismático, Chema Martínez.
Joel Camarena Grau, senior y Jesús Olmos Pascual, máster, cruzaron juntos la línea de meta con un tiempo oficial de 31 minutos. Quedó segundo Luis Agustín Escriche, del Clínica Alejandro Sanz con 32 minutos y 8 segundos, y tercero el dorsal nº 1, Chema Martínez, del Adidas, con 32 minutos y 23 segundos.
En categoría femenina, la corredora senior, Alicia Álvarez, ganó con un crono de 37 minutos y 57 segundos, seguida de Cristina Polanco, también senior del Vicky Foods Athletics, con un tiempo de 39 minutos y 46 segundos y en tercera posición entró Cristina Roselló Prats, máster del Publidom con 40 minutos y 4 segundos.
El primer clasificado local fue Héctor Robles Escrivá, atleta independiente sexto en la categoría senior masculina con 36 minutos y 3 segundos, segundo fue Carlos Torres Aracil senior del Triatlón Healrh and Mind con 37 minutos y 18 segundos y tercero fue Felipe Rubio Cots máster del CE l'Espenta segundo máster con 38 minutos y 2 segundos.
En categoría femenina, la primera local fue Mar Just, senior independiente con un tiempo de 41 minutos y 44 segundos que fue tercera en su categoría, segunda Samanta Paraniak, senior también independiente con 42 minutos y 18 segundos, y tercera Elideyz Pardo Chávez máster 40, del C.A.Ontinyent, que ganó en su categoría con 43 minutos y 50 segundos.
Balance muy positivo de los organizadores del evento de una prueba singular que se desarrolla por el interior del campo de golf de Oliva Nova y sus participantes pisan césped, caminos de piedra e incluso tramos asfaltados.
