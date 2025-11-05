El Ayuntamiento inicia la reforma de la histórica "Torre de Alfauir" para evitar su deterioro

El Ayuntamiento de Alfauir inicia las obras de sustitución de la cubierta de la "Torre de Alfauir" por un importe de 52.804,33 euros. Esta actuación permitirá preservar un importante inmueble con valor histórico y patrimonial del municipio saforense, evitando así su deterioro.

La actuación ha sido subvencionada por Presidencia de la Generalitat Valenciana, a través de las ayudas destinadas a promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 2025.

El alcalde de Alfauir, José Juan Bataller, ha expresado su satisfacción por llevar a cabo esta actuación "para preservar un elemento patrimonial emblemático e histórico de nuestra localidad".

Se trata de una torre de planta rectangular, adosada a la antigua casa señorial del Monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Está edificada con fábrica de tapial y mortero de cal entre los siglos XIV-XV con carácter defensivo por los moriscos de la antigua alquería de Alfauir, la jurisdicción de la cual pertenecía en aquel momento al Castell de Palma.

El edificio está declarado Bien de Interés Cultural. La Torre de Alfauir se encuentra enclavada dentro del itinerario de la Ruta de los Monasterios de Valencia, inaugurada en 2008, que atraviesa esta localidad para visitar el cercano Monasterio de San Jerónimo de Cotalba.

La Torre (o Torreta) de Alfauir se halla en el casco urbano de la población, rodeada de viviendas particulares. Se trata de una robusta torre cuadrangular que se eleva por encima de las construcciones vecinas. Su tramo superior y el remate de tejas a dos aguas son añadidos posteriores a su utilización como elemento defensivo, cuando sin duda remataba en terraza practicable almenada.