El CA Safor Teika clasifica a siete equipos en el Campeonato de España de Cross

El Club d’Atletisme Safor Teika tendrá una amplia representación en el Campeonato de España de Cross, que se disputará en Burgos el domingo, 23 de noviembre.

El club gandiense ha conseguido clasificar a siete equipos gracias a sus buenos resultados en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Cross, celebrado el domingo pasado en Castelló. Se trata de los dos absolutos (femenino y masculino), los dos cadetes, los dos juveniles y el junior masculino.

El equipo absoluto masculino fue cuarto en el Autonómico con Carlos Muñoz, Marc Reina, Pablo Reina, Javier Polo y Martín Aizpurúa. Por el absoluto femenino, que fue segundo, compitieron Andrea Abad, Carla Breco, Pilar Vázquez, Neus Mas, Stella Ortín y Soraya Camarena.

El equipo sub16 (cadete) femenino se adjudicó la victoria con Érika Llorca, Adriana Solanes, Paula Cabanilles, Àngels Ferrando, Ángela Oliver y Olivia Figueres.

El sub16 (cadete) masculino quedó segundo, con David Expósito, Joan Francesc Marín, Pau Blasco, Joan Alemany, Ángel Alemany y Marcos Sangil.

Las juveniles del club gandiense también triunfaron / CA Safor Teika

El sub18 (juvenil) de chicas también fue primero con Marina Altur, Lluna Villar, Meriel Luján, Mar Solanes, Laia Donet y Daniela García.

El sub18 (juvenil) masculino se clasificó segundo con Álex Sangil, Carles Badenes, Marcos García, Santiago Torrego, Alejandro Silvente, Blai Sampablo, Andreu Sangros, David Pérez, Adrián Llinares y Jordi Martínez.

Y el equipo sub20 (júnior) de hombres fue tercero con Dídac Marzà, Aitor Gumbau, Manel Boluda, Vicente Signes, Bryan Sarango y Juan Carlos Valladolid.

Fuera de concurso acudieron las sub20 Carla Mestre y Lucía Gil.