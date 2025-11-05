El cribado de cáncer de mama en 2024 dejó fuera a 4.543 mujeres de la Safor

En el pasado año 2024 un total de 15.885 mujeres de la Safor debieron recibir una invitación de la Conselleria de Sanidad para realizarse una mamografía, dentro del plan de cribado de cáncer. Ese es el número de la población femenina situada entre los 50 y 69 años que, cada dos años, deberían pasar por esa prueba para detectar de forma precoz un tumor y, en ese caso, actuar de inmediato para erradicarlo.

Pero en realidad el número de personas que recibieron la carta se quedó lejos del total. Fueron 11.342, lo que significa el 71%. O, dicho al revés, otras 4.543 no fueron invitadas a la cita médica, el 29% del total.

Son datos que acaban de aportar el portavoz de Sanidad del grupo del PSPV en las Corts Valencianes, Rafael Simó, y la también diputada de la Safor Romina del Rey. No se trata de una valoración a voleo, sino que ambos señalan que los han conseguido de los propios informes oficiales de la Conselleria de Sanidad a los que han tenido acceso antes de que ese organismo revele los datos que ya les han solicitado. De hecho, este periódico ha consultado con la Conselleria de Sanidad, que no ha desmentido los números ofrecidos por los socialistas.

Del informe también llama la atención un dato relevante y, en este caso, no atribuible al sistema sanitario público, y es que de las 11.342 invitaciones hubo 2.786 mujeres, un 25% del total, que no respondió, por lo que no se le pudo hacer la mamografía.

La negativa, o la indiferencia, a la hora de realizarse pruebas de cribado también se produce en otros tipos de cáncer. Ocurre especialmente con el de colon, que afecta más a los hombres que a las mujeres.

Los diputados Rafael Simó y Romina del Rey han señalado a este periódico que han solicitado toda la información a la Conselleria de Sanidad, «porque la transparencia es una exigencia de un buen gobierno», y reconocen que, a raíz de los fallos detectados en Andalucía y de las preguntas planteadas al conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, han detectado un incremento en el ritmo de mamografías realizadas. «Se están poniendo las pilas y notamos una cierta obsesión en mejorar el servicio», concluye el diputado Simó.

Respecto a esos datos de mamografías en el Área de Salud de Gandia, que abarca toda la comarca de la Safor, la Conselleria de Sanidad ha señalado a este periódico que «la cifra es similar a la de 2023» y que cuando el PP accedió al Gobierno de la Generalitat se encontró un programa de cribado «con 11 mamógrafos obsoletos y prácticamente inutilizables, eliminación de doble lectura y 167.000 mujeres que el Botànic dejó fuera del programa, a las que correspondía invitar por estar en el rango de edad indicado». Esa situación es, añaden, la que paulatinamente se va a tener que superar para que ninguna mujer que esté en la edad o situación de realizar la mamografía se quede sin su invitación y su prueba de cribado.