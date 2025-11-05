Cruz Roja Gandia ofrece clases de refuerzo para niños en situación de vulnerabilidad

Que ningún niño o niña vea limitado su potencial por falta de recursos o de apoyo, y que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar el éxito académico y personal. Este es el objetivo que se plantea Cruz Roja Gandia con las clases de refuerzo que ofrece, dirigidas a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, una apuesta firme de la entidad por la educación como herramienta de transformación social.

El programa, llamado «Promoción del Éxito Escolar», es una iniciativa que tiene como finalidad apoyar a niños y niñas de entre 6 y 13 años en su proceso educativo, reforzando contenidos básicos y fomentando la adquisición de hábitos de estudio en un entorno cercano, motivador e inclusivo.

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de Cruz Roja en Gandia, en el barrio de Corea, dos días a la semana; los martes y jueves de 17.30 h a 19.30 horas, y está dirigido principalmente a menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Su objetivo es ofrecer un apoyo educativo complementario que favorezca la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y contribuir así a la inclusión y el desarrollo integral de la infancia gandiense.

Actualmente el proyecto de Cruz Roja Juventud atiende en Gandia a 20 niños, donde un equipo de voluntarios acompaña de forma personalizada a cada participante, adaptando las actividades a sus necesidades y sus ritmos de aprendizaje.

En toda España este programa ayuda cada año a más de 9.300 niños en todo el país consolidándose como una de las iniciativas clave de la organización para combatir las desigualdades educativas y promover la igualdad de oportunidades desde la infancia. La iniciativa se enmarca dentro de las líneas de acción de Cruz Roja Juventud que promueven la inclusión social, la participación activa y el desarrollo integral de la infancia y la juventud.

A través de estas sesiones de refuerzo escolar Cruz Roja busca también potenciar las capacidades individuales de cada estudiante, mejorar su rendimiento académico y reforzar su confianza y autoestima. El presidente de Cruz Roja en Gandia, Marc Pérez, destaca la «implicación y el compromiso» del equipo de voluntarios de Cruz Roja Juventud «cuyo trabajo y dedicación resultan fundamentales para la puesta en marcha y desarrollo de este programa, su labor cercana y constante permite que los menores encuentren en este espacio un entorno de apoyo y aprendizaje», afirma.