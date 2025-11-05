Final de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall a Xeraco: La revàlida de Montaner d'Almiserà
El rest saforenc i Seve ja van ser finalistes de la Lliga però ara volen ser campions
Salva Talens Carbó
Josep Montaner Pérez (Almiserà, 27 años, 1,84 cm, 80 kg) encara amb el seu company Seve la gran final de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall. La parella, que representa a l'Ajuntament de Castelló, s'enfronta al trio de Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent). La partida es juga este diumenge, 9 de novembre, a les 11.15 hores, al Trinquet Municipal de Xeraco.
Montaner disputa la seua segona gran final d'enguany després de jugar la de la Lliga CaixaBank, també amb Seve, que van perdre. Ara, el rest saforenc té la revàlida. El jugador confessa que està molt satisfet de tornar a ser finalista en el que considera "una bona temporada, però no em conforme" perquè el que "vull és guanyar i ser campió".
L'únic representant que tindrà la Safor en la gran final de la Copa Caixa Popular no veu favorits a cap equip: "nosaltres van perdre en la fase regular davant dos trios, però en semifinals hem superat a un trio. Ja sabem que impossible no és". A més, recorda, "quan anava a començar la Copa ens donaven a nosaltres com a clars aspirants al títol i ací estem". No ha estat un campionat fàcil: "vam començar molt bé, però després hem hagut de jugar la partida de classificació per les semifinals".
El d'Almiserà, això si, entén que els rivals en la final són molt forts: "Marrahí està en un gran moment i domina, però Lorja i Néstor son dos grans paradors de pilota. Caldrà intentar que no entren massa en joc, salvar-los, perquè participe més Marrahí. Tenen la feina molt ben repartida". Este equip estava format, en principi, per Ivan i Lorja, però una lesió del rest d'Ontinyent va fer que entraren en competició Marrahí i Néstor.
El rest saforenc considera que "Seve i jo formen un bon equip. Estem molt compenetrats després d'haver jugat junts també la Lliga. Jo he de fer valdre la treta perquè Seve puga rematar els quinzes".
En 2025, Montaner ha estat en sis finals, cinc de trofeus més la de la Lliga, eixint campió del Trofeu Ajuntament de Xeraco.
