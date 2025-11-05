Hijosa en Gandia: «Es importante sacar a la gente del olvido y acabar con la desmemoria»

El Ayuntamiento de Gandia, y especialmente los familiares de las víctimas que fueron fusiladas por Franco al término de la guerra civil en el cementerio de esta ciudad, han encontrado un poderoso aliado para culminar el costoso proyecto de exhumación de los cuerpos que aún están enterrados en la fosa común, y su posterior identificación, para entregarlos a sus descendientes. La fosa del cementerio gandiense se halló en marzo de 2023 tras casi cinco años de investigación y búsqueda.

Los restos de 24 hombres ya se pudieron sacar y están en proceso de identificación, pero otras 40 personas siguen amontonadas, tal cual fueron arrojadas al ser asesinadas, porque el ayuntamiento se topó con el inconveniente de que, encima mismo, se sitúa uno de los grandes bloques de nichos que se construyó en los años sesenta. En aquel momento nadie tuvo en cuenta, y posiblemente ni se sabía, que se estaba tapando una parte de la historia de la represión franquista en esta comarca.

Miguel Mezquida explica, en el cementerio, la situación de las fosas de los fusilados. / Alex Oltra

El problema técnico ahora es demoler el bloque de nichos, previo traslado de los difuntos que allí descansan, y eso se traduce, a su vez, en un problema económico.

La diputación colaboró en una fase de excavación anterior, pero, según las autoridades locales, ya ha dejado de subvencionar ese tipo de operaciones. A la Generalitat ni se la espera porque el hallazgo de la fosa, en 2023, coincidió con la investidura del Consell del PP y de Vox, que cortó estas subvenciones por imposición de la formación ultraderechista.

En esa situación, los cálculos llevados a cabo por el Gobierno de Gandia para culminar el proyecto, basándose en los estudios técnicos, sitúan la inversión necesaria en cerca de un millón de euros. Ahí entra la construcción de un nuevo bloque de nichos en otro lugar, el traslado de los difuntos, la demolición del que se sitúa sobre la fosa de los fusilados, la posterior inhumación de los cuerpos, su identificación con pruebas de ADN y, finalmente, la reurbanización y construcción de una especie de plaza con un memorial que recuerde a las víctimas en el mismo lugar del cementerio donde se les arrebató la vida entre los años 1939 y 1940. En la Safor, monumentos de ese tipo se han levantado en los últimos años en los cementerios de Oliva, Tavernes de la Valldigna o Bellreguard.

Sin las subvenciones de la diputación y la Generalitat para llevar a cabo esta actuación, el Ayuntamiento de Gandia se ha dirigido al Gobierno de España, y ahí sí que ha encontrado una voluntad clara de implicarse, tanto con ayuda técnica como económica.

Lo escenificó ayer la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, que acudió a Gandia para conocer de primera mano cómo está este proceso. Primero se reunió con el alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Memoria Democrática, Alícia Izquierdo. Después se desplazó al mismo punto del cementerio donde está la fosa común y mantuvo un encuentro con algunos de los familiares que, desde 2018, han estado buscando a las víctimas para cerrar sus heridas con el gesto de rescatar los cuerpos y enterrarlos dignamente. De esos familiares dos son hijos de fusilados, con edades muy avanzadas, de ahí que la concejala Izquierdo expresara su deseo de que las actuaciones no se demoren más y, en la medida de lo posible, esos hijos todavía puedan dar sepultura y el último adiós a sus padres.

«Es importante sacar a la gente del olvido y acabar con la desmemoria», señaló, a preguntas de este periódico, Zoraida Hijosa, quien confirmó que ultima un acuerdo con el ayuntamiento para proceder, cuanto antes, a iniciar todo el trabajo que llevará a rescatar y, si es posible, identificar los cuerpos de los fusilados.

El alcalde de Gandia, que junto a Alícia Izquierdo hace unos días también se reunió con la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme, agradeció a la directora Hijosa la implicación del Gobierno español «por el apoyo y el compromiso con la ciudad en una cuestión que apela a la dignidad colectiva». «Toda sociedad democrática tiene un deber con la memoria y con la reparación de la injusticia de los asesinatos del franquismo», dijo José Manuel Prieto.

La concejala Izquierdo también alabó la colaboración entre administraciones para poder cerrar este proceso. «Necesitamos recursos técnicos y humanos para completar también la identificación con pruebas de ADN, porque estamos hablando de familiares muy mayores que esperan cerrar un luto que se ha prolongado durante demasiados años».

No hay fecha para iniciar las obras, pero la intención del ayuntamiento, con el impulso del Gobierno de España, es poder acelerar todos los trámites, que pasan, en primer lugar, por la construcción del nuevo bloque de nichos previo a la demolición del que impide seguir abriendo la fosa común.