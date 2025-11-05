Natxo Francés inaugura la exposición "Aviat l'Instant" en FotoEspaiGandia

FotoEspaiGandia anuncia una nueva exposición, en este caso del fotógrafo de Gandia, Natxo Francés. La muestra "Aviat l'Instant" se inaugura a las 19 horas de este jueves, 6 de noviembre, en la sede del colectivo, en el nº 22 del Pasaje Brunel de Gandia.

El propio Natxo Francés explica que la exposición consta de dos partes. Una de seis trípticos con poemas de la escritora del Grau de Gandia, Maria Josep Escrivà, y otra de 22 fotografías individuales.

Las imágenes están hechas con teléfono móvil y son una recopilación de vivencias del fotógrafo durante los últimos años: "una especie de dietario", destaca Francés.

Natxo Francés es fotógrafo artista pero también periodista. Ha ejercido en medios de comunicación como Levante-EMV y es el corresponsal gráfico de la Agenca EFE en la Safor.

En los 35 años que lleva dedicado a la pasión de la fotografía ha participado en muchas exposiciones colectivas e individuales y también ha sido docente en la Universitat Popular de Gandia y ha impartido cursos en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y en la sede de la Universitat de València en Gandia.

FotoEspaiGandia Edicions, anfitrión de la muestra, es un colectivo que, entre otras actividades en torno al mundo de la fotografía, se dedica a la edición, difusión y producción de libros, carpetas y libros de artista.

Su coordinador, Pep Aparisi, hace especial énfasis en ayudar al autor a adaptar su obra al medio elegido, haciendo pruebas de papel, acabados y coordinando la encuadernación y producción.

FEG Edicions entiende las carpetas o el libro de artista como un proyecto personal o colectivo, autoeditado y autoproducido, firmado y numerado por los autores y que debe seguir las pautas de conservación y comercialización del art.

La idea es huir de la intermediación, siendo el fotógrafo el que tiene los derechos y el beneficio económico de su obra. FEG Edicions sólo se encarga de difundirla.