Tavernes de la Valldigna impulsa su internacionalización con la presencia en la Feria de Turismo de Londres

Turismo Tavernes está presente en la Feria Internacional de Turismo de Londres (World Travel Market (WTM)), posiblemente la más importante del mundo. El objetivo de impulsar la proyección internacional de la localidad como destino y establecer nuevos contactos con operadores y profesionales del sector turístico.

La participación en la WTM, del 4 al 6 de noviembre en ExCel London, supone un paso importante para posicionar Tavernes como destino sostenible, natural y de calidad frente a los principales mercados internacionales. Tavernes de la Valldigna muestra su oferta de montaña, playas certificadas, gastronomía, patrimonio cultural y festivo y experiencias únicas vinculadas a la localidad.

La delegación de Tavernes está formada por la alcaldesa, Lara Romero, y el concejal de Turismo, Emilio Fonseca, que asisten a la feria para representar a la ciudad y participar en diversas reuniones de trabajo y encuentros institucionales dentro del pabellón (espacio-stand) de la Comunitat Valenciana.

El año pasado ya estaba prevista la participación de Tavernes en la World Travel Market, pero finalmente se canceló a causa de la DANA del 29 de octubre, que afectó a la localidad y obligó a priorizar la atención a la ciudadanía.

La alcaldesa Lara Romero subraya desde la capital londinense que "la World Travel Market es una oportunidad magnífica para abrir nuevas puertas y situarnos en el mapa del turismo europeo. Nuestra presencia es una apuesta clara por abrir Tavernes al mundo, reforzar la marca turística y atraer nuevos visitantes. Este año sí que cumpliremos con el objetivo de internacionalizar Tavernes y dar a conocer todo el potencial turístico que tenemos", añade.

El concejal de Turismo, Emilio Fonseca, destaca que "Tavernes tiene mucho que ofrecer y éste es el mejor escaparate para exhibirlo. Queremos atraer a un turismo que valore nuestro entorno natural y nuestra manera de vivir las tradiciones y las fiestas".

Con esta acción, Turisme Tavernes consolida su estrategia de promoción turística orientada a la internacionalización del destino y la desestacionalización, reforzando su presencia en mercados clave como el británico y el del norte de Europa.