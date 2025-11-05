Torrescámara celebra los 40 años creciendo internacionalmente

Juan Cámara, presidente de Torrescámara, y José Diego Recio, director general de la firma, hablan de cómo surgió esta importante empresa, de su situación actual de los planes de futuro.

-¿Cómo nació Torrescámara hace ahora 40 años?

Pues trabajando mucho. Ahora hace 40 años, en enero de 1986, empezamos a trabajar. Sobre todo para la Diputación de Alicante y algún ayuntamiento de la zona de la Marina Alta, siempre en obra civil. La empresa la creamos José Torres y Juan Cámara, aquí en Oliva, y de ahí el nombre de Torrescámara.

-¿Fue una pequeña obra?

-Sí, todavía la tenemos en la memoria. Tenemos las fotografías y está inmaculada. Se trata de la ejecución de la Plaça Jaume I de la localidad del Verger. Fue la primera obra que se hizo, justamente en el año 1985.

Juan Camara, presidente de la compañía. / Levante-EMV

-¿Y cómo se hizo esta obra sin estar todavía creada la empresa?

-Porque se hizo a nombre de José Torres y yo ejercí de su ayudante, y fue la primera obra que trabajamos en conjunto. Ese fue el comienzo.

-Después ya hicisteis muchos proyectos en Oliva…

-Só, para el Ayuntamiento. Un elevado porcentaje de las obras en Oliva de las cuatro últimas décadas las hicimos nosotros. Por ejemplo, el sector 5, el Paseo Marítimo de la playa, el edificio de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Rebollet, el Centre Social de Sant Francesc, etc.

En Gandia hemos hecho también muchas cosas. Toda la peatonalización del Centro Histórico, la remodelación de la Plaça Rei Jaume I, el Polígono y el puente de acceso a Carrefour, carreteras, varios edificios municipales. Y también hicimos proyectos en Xeraco.

-El crecimiento de Torrescámara fue muy rápido…

-El trayecto geográfico de lo que hicimos comenzó en el Verger y Oliva, donde hicimos la sede social y por eso celebramos el aniversario de cuatro décadas aquí. Pasamos a Valencia y luego llegamos a Madrid. Todo eso durante cuarenta años, que parece muy rápido. Ahora nos hemos internacionalizado y tenemos oficinas en Colombia, hemos tenido en Perú, en Suecia y en Arabia Saudí. Lo del crecimiento fue rápido, pero siempre sostenido. Siempre acompañado por las personas.

La canalización del la rambla de la Gallinera, una de las mayores actuaciones de la empresa en Oliva. / Levante-EMV

-¿De todos los proyectos realizados durante estos 40 años cuáles son los más importantes desde vuestro punto de vista?

-En Oliva, una de las obras más importantes es el encauzamiento del río Gallinera, donde hicimos una partición hidráulica importante que se va a copiar mucho para evitar daños por nuevas danas. Antes el rio desembocaba en la N-332, junto a nuestras instalaciones, y lo abrimos al mar. Se intentó hacer una presa, pero por temas técnicos no se pudo hacer y está pendiente que se haga. La entrada sur de Oliva la hicimos para el Ministerio de Obras Públicas, con el acceso a la zona de Cañamás y el Polígono el Brosquil. En Gandia, los accesos al Polígono Alcodar y el mantenimiento de las calles de la ciudad.

-¿Y en la Comunitat Valenciana?

-Lo más relevante que estamos haciendo, desde el punto de vista técnico y alcance presupuestario, es el acceso para Adif al puerto de Castellón, de 80 millones de euros; la conservación de Valencia Sur. Valencia tiene dos actuaciones de conservación de carreteras y Valencia provincia; la puesta en norma de los gálibos de los pasos superiores de la línea ferroviaria que conecta Sagunto con Zaragoza. Relacionados con la Dana estamos haciendo las oficinas de FGV y actuando sobre el canal de abastecimiento a Valencia, que se lo llevó la riada, para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Supresiones de pasos a nivel. La protección de caídas de objetos a la vía y la puesta en orden de la norma y el refuerzo de las pilas de las estructuras del Corredor Mediterráneo. Actuaciones en La Hoya de Buñol o en Requena , entre otros proyectos. También destacar el edificio para la AEAT en Valencia, en UTE, un edificio de 11 plantas con tres sótanos, al lado del Roig Arena y que va a recoger todas las oficinas dispersas de la Agencia Tributaria en la ciudad. Y una residencia de estudiantes que hicimos para un fondo de inversión, AMRO, de 250 habitaciones en San Vicente del Raspeig.

La edificación representa alrededor del 15% de nuestras ventas. Estamos haciendo el Polideportivo de San Isidro de Valencia, el centro de salud de Vinaròs, la reforma de urgencias del Hospital General. Pero también el encauzamiento del Barranc del Carraixet. Un tramo del trasvase del Ebro en Vinaròs, la playa norte de Peñíscola, que era de grava y ahora tiene 100 metros de arena, la ronda norte de Borriana, hemos aportado arena en muchas playas de Castellón, mantenimiento, conservación y ejecución de la Acequia de Vera en Dénia, en el Verger; en Xàbia, el agua potable y las playas; en Benissa, reforma de la zona interior; en Altea, el paseo marítimo y el sistema de agua potable de Altea la Vella. Las emergencias de la riada de Alicante de 1997; el auditorio de Torrevieja.

Los responsables de la empresa, mirando el aliviadero del río Alfadalí. / Levante-EMV

-¿Cuales son los proyectos más relevantes en España?

-En este momento lo más relevante, que está ya en una fase vencida, es un tramo de la Alta Velocidad en Palencia. Hemos hecho la plataforma para las vías ferroviarias sobre la cual irá el balastro y las vías. Y la Autovía A-12, en Logroño, entre Santo Domingo de la Calzada y la provincia de Burgos. En Alta Velocidad hicimos los accesos a Galicia, un tramo muy importante de túneles y viaductos. En el sur, Antequera-Peña de los Enamorados y ejecutamos el viaducto ferroviario en aquel momento más largo de Europa, de más de dos kilómetros y medio. Hicimos un tramo de los accesos a Burgos. Y los talleres y cocheras para el Metro de Granada, que eso tiene su importancia, porque fueron las que facilitaron posteriormente la acreditación que tuvimos que aportar para actuar en Arabia Saudí en los talleres y cocheras de Medina.

En la M-30 de Madrid, desmontamos un puente para montar otro de viga a viga, el puente de la Paz, sin interrumpir el tráfico y trabajando sólo por la noche. Lo hicimos en cuatro noches, en diferentes periodos en Navidades del 2018. El colegio de ingenieros de caminos de Madrid nos dio el premio a la mejor obra del año.

-¿Y en materia internacional?

-En la componente internacional, en Arabia Saudí estuvimos entre 2014 hasta el 2019 construyendo esos talleres con la sociedad que se constituyó para llevar a cabo el proyecto general, formando parte del Consorcio de ejecución de la Línea de Alta Velocidad entre Medina y La Meca; hemos estado en Suecia, haciendo una travesía en Mora; hemos estado en México; en Perú, donde hicimos colegios, universidades como la de Cuzco, puentes como el de Cajamarca o Trujillo, y un puerto pesquero en Tacna en el sur. Y decidimos cerrar los contratos antes de pandemia y dejar la actividad hasta tener una perspectiva de país mejor de la que había en aquel momento.

Y en este momento estamos en Colombia, donde empezamos en 2010 tras una prospección del mercado. Lo más importante es la renovación de vía entre de la Mina de Carbón más grande del mundo, el Cerrejón al Caribe, de 180 kilómetros de longitud; la rehabilitación de 1.200 viviendas sociales en Barranquilla; actuaciones de revestimiento de los túneles del sistema hidráulico que abastece a Bogotá, con 10.000.000 de habitantes, es el sistema que abastece la depuradora que da el agua a la ciudad, revestimos túneles de hormigón para impedir derrumbes. Torrescámara tiene depositada la confianza en una empresa que tiene un sistema, la tecnología sin zanja, que consiste en restaurar las tuberías sin generar las incomodidades habituales cuando hay problemas en el saneamiento. Tenemos un robot que se mete con una cámara por las tuberías y se detectan los puntos problemáticos. Primero se trata puntualmente esos sitios para luego revestir la tubería, creando más resistencia a la estructura. Son proyectos de 15 millones de euros y no se ve nada en superficie. Se evitan demoliciones, afección al tránsito, generación de residuos, consumo de materias primas, huella de carbono, etc.

También una actuación urbana sobre un eje que soporta más de 100.000 vehículos al día, Avenida Guayacá de Bogotá, con cuatro puentes, dos de ellos en curvo y una de las vías, la 122, para duplicar la calzada de dos kilómetros y medio aproximadamente, con un presupuesto de 120 millones de euros.

-Y ahora se va a empezar el cruce del Hostal de Sant Jaume de la Nacional 332 con la carretera de Pego al Mar.

-Es la actuación más importante que vamos a hacer ahora aquí, una obra muy necesaria, que es la conexión de la carretera de Pego al Mar con Oliva en la Nacional 332 y con la zona urbana de San Fernando-Oliva Nova, etc., con un presupuesto de alrededor de 100 millones, con el Ministerio de Fomento. Hay un campo de hípica y vienen muchos camiones y autobuses de todo el mundo y las actuales intersecciones no son adecuadas para el tiempo, se producen muchos accidentes y es una obra muy necesaria.

-Alfonso, director de innovación del grupo, nos cuenta sus proyectos.

-Torrescámara, en innovación, lleva una trayectoria dilatada, con diversos proyectos en marcha en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, entre otros. La colaboración con la UPV ha aumentado su peso con la Cátedra Torrescámara, que tiene un doble objetivo: por un lado, el reconocer y fomentar el talento y el gen innovador de los estudiantes de la escuela de ingeniería de caminos fundamentalmente, aunque se suman estudiantes de otras escuelas; y, por otro, desarrollar algunos proyectos de investigación contratada, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad de las infraestructuras: mezclas bituminosas autorreparables y otros proyectos orientados a abrir nuevas vías de investigación en el área de las infraestructuras. Lo que nos ha llevado a conseguir recientemente la certificación AENOR en I+D+I. Todo esto se suma a un conjunto de certificaciones más amplio, que se han ido potenciando los últimos años. Como en el ámbito de la sostenibilidad, donde somos la primera empresa constructora de la Comunidad Valenciana que certifica con AENOR su estrategia sostenible, (tercera a nivel nacional). Estamos inscritos en el Registro de Entidades de la Comunitat Valenciana Socialmente Responsables, una de las muy primeras empresas que lo consigue. También hemos hecho muchos avances en el ámbito de la energía, y avanzando en el buen gobierno corporativo y en la seguridad vial, certificados por AENOR. El año pasado cumplimos 25 años de en el Sistema de Gestión de la Calidad. Hay una adaptación muy rápida a lo que pide la sociedad. Hemos implementado el segundo plan de igualdad, hemos incorporado, anticipándonos a los requerimientos, el plan LGTBI como una forma de inclusión y diversidad, planes de conciliación orientadas a facilitar la conciliación de las obligaciones familiares y laborales que tenemos todos. Tenemos por delante muchos más retos.

-Torrescámara ha recibido muchos premios y galardones estos 40 años.

-Siempre es una satisfacción que la sociedad reconozca tu esfuerzo. El premio en 2018, en Madrid, por el puente de la M-30 por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid; el Casco de Oro por el Consorcio de bomberos de Valencia, por nuestra actuación tras la DANA en la Torre, en marzo; un reconocimiento de la Generalitat por las actuaciones en el resto de la zona cero; nos dan otro premio en la 34ª edición de los premios Economía 3, el 10 de noviembre, premio al crecimiento empresarial de Torrescámara; la Medalla de Honor de la Asociación Española de la Carretera, que reconoce la labor en materia pública y privada, recibida hace un año. La gente que integra Torrescámara cada día tiene más ilusión y más ganas de crear el futuro.

-Sabemos que hay proyecto importante en marcha de hacer una nueva nave en la base central de la empresa en Oliva.

-Ya tenemos una nave cerca de Valencia para la conservación de carreteras de la Generalitat y queremos hacer otro centro aquí en Oliva, aprovechando que tenemos aquí, desde el año 1989, una parcela de 40.000 metros cuadrados, que se utiliza para el cemento, hormigón y maquinaria. Queremos montar aquí una planta de aglomerado para satisfacer las necesidades de toda la comarca de la Safor. Dar mejor servicio a Gandia. Llevamos ya cuatro años y esperamos que esté terminándose la tramitación administrativa para poder comenzar las obras. Nosotros nunca hemos cambiado la sede social en Oliva, estamos trabajando por todo el mundo, con los mejores técnicos y las queremos seguir haciendo aquí también. Llevamos trabajando con nuestra empresa de patrimonio desde hace años en la Sagrada Familia de Barcelona, en el Museo Reina Sofía, o en el Teatro Cervantes de Segovia, San Nicolás y los Santos Juanes en Valencia, los puentes históricos de Valencia, en Zamora, el Mercado de Colón. Queremos ser pioneros en innovación y superar los hándicaps técnicos; es un objetivo muy importante, junto a la Universidad Politécnica de Valencia.