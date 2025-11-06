La "abuela" de la comarca de la Safor cumple 108 años

La vecina de l'Alqueria de la Comtessa, Carmen Frasquet Gadea, es, posiblemente, la persona más longeva de la comarca de la Safor. Carmen ha cumplido este miércoles, ni más ni menos, que 108 años. Nacida en el año 1917, ha celebrado su cumpleaños acompañada, lógicamente, de sus familiares.

En el pueblo todo el mundo la conoce, hablan de ella con admiración y orgullo por su larga vida, que está llena de anécdotas y vivencias, y muchos vecinias y muchas vecinas ansían alcanzar su edad con plena capacidad de raciocinio.

Como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa también se ha querido sumar a tan significativa efeméride, felicitando públicamente a su vecina en su domicilio.

Además, el alcalde de la localidad, Salvador Femenía, ha estado en casa de Carmen Frasquet Gadea para hacerle los honores y compartir con ella estos momentos.

La propia Carmen, sus familiares y las autoridades locales han posado para una imagen en la que se les ve con la tarta de cumpleaños de la que sobresale la cifra de años que cumple la mujer.