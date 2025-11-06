El CE Corriol Oliva Tennis Taula prepara la primera edición del Memorial Pierre Guitart

Pierre Guitart Tur se fue antes de tiempo. El "alma mater" del CE Corriol Oliva Tennis Taula dejó una huella imborrable en la entidad. El club quiere que su figura perdure en el tiempo.

El CE Corriol Oliva TT ya estrenó el pasado mes de marzo la Sala Pierre Guitart en el IES Gabriel Ciscar, sede oficial de la entidad en recuerdo del inolvidable Pierre, fallecido en diciembre de 2024. La denominación de la sala de entrenamientos y partidos se hizo oficial, tanto en la Federación Española como en la de la Comunitat Valenciana de Tenis de Mesa.

Ahora llega el momento de darle el nombre del deportista y técnico a un trofeo-campeonato con el anuncio de la primera edición del Memorial Pierre Guitart, que llega un año después de su pérdida.

Se disputará los días 27 y 28 de diciembre con la colaboración del departamento de Deportes del Ayuntamiento de Oliva para rendir homenaje al malogrado Pierre. El primer día se jugará un torneo individual de veteranos y en la segunda jornada una competición por equipos absolutos. Las inscripciones ya están abiertas.