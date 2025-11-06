El Col·lectiu Öbertament presentó la Agenda-Quadern-Àlbum 2026

El Teatre Serrano de Gandia acogió el miércoles una de las citas ya tradicionales en la recta final del año, la presentación de la Agenda-Quadern-Àlbum 2026 que edita el Col·lectiu Öbertament. El acto sirvió también para celebrar el 25 aniversario de esta entidad, que promueve la salud mental, la creatividad y la inclusión social a través del arte.

El acontecimiento contó con un espectáculo «futurista» donde se mezclaron "performance", poesía y música, a cargo de usuarios del colectivo, además de las intervenciones de representantes de las instituciones y el presidente de la entidad, Sergi Prats. La cantante de Pedreguer Sandra Monfort fue la madrina de honor de esta edición, y ofreció una actuación musical muy aplaudida y llena de sensibilidad.

Espectáculo poético y musical a cargo de los usuarios. / Àlex Oltra

La concejala de Sanidad de Gandia, Liduvina Gil, destacó la trayectoria y el valor de Öbertament en la ciudad, "una muestra viva de que la cultura y la creatividad pueden ser instrumentos poderosos de salud y de inclusión. Hoy celebramos 25 años de vida compartida, de expresión, de convivencia y de esperanza". La regidora añadió que la tarea de Öbertament “demuestra que la salud mental no se tiene que vivir desde el silencio o el estigma, sino desde la participación, la visibilidad y el apoyo mutuo”, y felicitó a todas las personas que forman parte “por mantener vivo un espacio donde el arte cura y da voz”.

Las agendas están ya a la venta en las librerías de Gandia y otros puntos de venta habituales de la ciudad y comarca.