El Col·lectiu Öbertament presentó la Agenda-Quadern-Àlbum 2026
El acto tuvo lugar en el Teatro Serrano de Gandia. La publicación ya está a la venta en las librerías de la ciudad
Josep Camacho
El Teatre Serrano de Gandia acogió el miércoles una de las citas ya tradicionales en la recta final del año, la presentación de la Agenda-Quadern-Àlbum 2026 que edita el Col·lectiu Öbertament. El acto sirvió también para celebrar el 25 aniversario de esta entidad, que promueve la salud mental, la creatividad y la inclusión social a través del arte.
El acontecimiento contó con un espectáculo «futurista» donde se mezclaron "performance", poesía y música, a cargo de usuarios del colectivo, además de las intervenciones de representantes de las instituciones y el presidente de la entidad, Sergi Prats. La cantante de Pedreguer Sandra Monfort fue la madrina de honor de esta edición, y ofreció una actuación musical muy aplaudida y llena de sensibilidad.
La concejala de Sanidad de Gandia, Liduvina Gil, destacó la trayectoria y el valor de Öbertament en la ciudad, "una muestra viva de que la cultura y la creatividad pueden ser instrumentos poderosos de salud y de inclusión. Hoy celebramos 25 años de vida compartida, de expresión, de convivencia y de esperanza". La regidora añadió que la tarea de Öbertament “demuestra que la salud mental no se tiene que vivir desde el silencio o el estigma, sino desde la participación, la visibilidad y el apoyo mutuo”, y felicitó a todas las personas que forman parte “por mantener vivo un espacio donde el arte cura y da voz”.
Las agendas están ya a la venta en las librerías de Gandia y otros puntos de venta habituales de la ciudad y comarca.
