Gandia es sede del Campeonato de España de Béisbol de selecciones autonómicas sub22

La ciudad de Gandia acoge desde este jueves y hasta el próximo domingo el Campeonato de España de Béisbol de la categoría sub-22 de selecciones autonómicas, un evento deportivo de primer nivel que reúne a las mejores promesas del país.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha expresado "el orgullo de la ciudad por acoger por primera vez esta competición nacional". Naveiro ha detallado que participan siete selecciones autonómicas: Navarra, Andalucía, Cataluña, Madrid, Asturias, Aragón y la Comunitat Valenciana, y ha agradecido a la federación "la confianza depositada en Gandia por ser una de las sedes, junto con Valencia".

El concejal también ha querido reconocer el trabajo de los clubes locales, destacando "su contribución al crecimiento del béisbol en la ciudad y el esfuerzo constante por fomentar este deporte entre la juventud".

El campeonato convertirá la playa de Gandia en un punto de encuentro para los aficionados al béisbol y para todos aquellos que quieran disfrutar de un espectáculo deportivo único.

El presidente de la Federación de Béisbol y Sóftbol de la Comunitat Valenciana (FBSCV), Raül Rosell, agradece "la gran colaboración del Ayuntamiento de Gandia para hacer posible esta competición" así como su hospitalidad y "el enorme esfuerzo de los clubes locales y de los servicios municipales por dejar el campo de Gandia Playa en perfectas condiciones".

El presidente también ha subrayado el papel fundamental de los voluntarios y equipos técnicos que trabajan en la logística del evento: "Su compromiso es vital para el éxito de estos días de competición. Que prevalezcan la deportividad, el respeto y, sobre todo, la alegría de jugar. Inauguramos este Campeonato de España sub22 con la ilusión de ver crecer nuestro deporte", ha declarado Rosell.