El Gobierno de España otorga un nuevo premio a la ciudad de Gandia

El Ayuntamiento de Gandia, representado por la concejala delegada del Área de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, Liduvina Gil, ha recibido un nuevo premio.

Se trata del Premio de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), en la categoría de Fomento de un desarrollo urbano saludable y sostenible, por el proyecto "Circuitos saludables intergeneracionales en el barrio de Roís de Corella y distrito de Beniopa".

Este reconocimiento, otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad, pone en valor el trabajo realizado por Gandia en la promoción de la salud comunitaria y en la creación de espacios que fomentan la convivencia, la actividad física y el bienestar de la ciudadanía.

El proyecto premiado ha permitido la creación de un espacio saludable e intergeneracional en el barrio de Roís de Corella que combina zonas de juego infantil, un skatepark, áreas biosaludables e itinerarios seguros para caminar o ir en bicicleta, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables, favorecer la relación entre generaciones y reforzar la cohesión social.

Gil ha expresado su satisfacción por este nuevo reconocimiento: "Es un orgullo comprobar cómo las políticas saludables se han convertido en un eje transversal dentro del Ayuntamiento de Gandía. Este premio es el resultado del trabajo interdepartamental y de la colaboración entre Sanidad, Urbanismo, Proyectos Europeos, Deportes, Infancia y Personas Mayores, que comparten la misma visión de una ciudad más saludable, inclusiva y sostenible".

Este es el tercer galardón que recibe Gandia en los Premios de Calidad de la RECS. En ediciones anteriores, la ciudad ya fue reconocida por los Paseos perceptivos desde el urbanismo feminista (III edición) y por el proceso participativo para el diseño de la Plaza de la Salud (IV edición).

Además, Gandia forma parte activa de la RECS desde 2016 y de XarxaSalut desde 2018, consolidando su trayectoria como ciudad referente en salud comunitaria y promoción de estilos de vida saludables.