Mitja Marató & 10K Ciutat de Gandia: "¡Gracias por estos 30 años!"

En 2025 se cumplen 30 ediciones de la Mitja Marató Ciutat de Gandia. La maquinaria de la organización lo tiene todo a punto para este domingo, 9 de noviembre. Esta semana se ultiman los detalles, recogiendo todo el material y productos que se van a repartir y preparando los dorsales. La última novedad es que se han homologado de nuevo, oficialmente, los circuitos por parte de la Real Federación Española de Atletismo y, además, se superará el número de participantes, tanto en la Mitja como en la 10K.

Levante-EMV ha querido conocer los entresijos del evento a través de Lourdes Vidal Orengo, pieza básica en el engranaje como presidenta del Club de Córrer el Garbí. Tiene 62 años y lleva en la entidad desde que se fundó en 1995. Entró en la directiva en 2015 y es presidenta desde hace seis años y, por tanto durante todo este periodo está al frente de la organización de la Mitja Marató & 10K Ciutat de Gandia. Como dice ella misma "todo lo que se hace no sería posible sin un equipo directivo y deportivo fundamental e indispensable".

La presidenta Lourdes Vidal y las autoridades, antes del inicio de las pruebas en una edición anterior / Mitja Marató Gandia

La presidenta confirma que el plazo para apuntarse se ha cerrado con 3.813 inscritos, 2.513 en la Mitja y 1.300 en la 10K. Aumenta el número de mujeres en la Mitja, que supera ya el techo del 20% con más de 500 féminas que correrán la distancia de los 21 kilómetros. En la 10K se mantiene un 55% y 45%, de hombres y mujeres.

Hay corredores y corredoras de 33 nacionalidades, siendo Francia, Italia, Alemania y Reino Unido los países con más representantes foráneos. Hay también 14 comunidades autónomas españolas representadas, destacando las de Cataluña e Islas Baleares, tras haber promocionado las carreras en la Feria de Barcelona. Las autonomías más numerosas son Madrid y Castilla la Mancha, lógicamente después de la Valenciana.

Otra gran novedad año se centra en el reparto de dorsales, destaca la directiva gandiense. Se llevará a cabo en la Fira del Corredor / a, que este año se celebra en la Sala dels Arcs del Ajuntament de Gandia, sita en la Plaza Major, durante el viernes día 7 a 17 a 20 horas y el sábado dia 8 desde las 10 a las 13:30 y desde las 17 a las 20 horas. Se entregará el dorsal a cada participante y la camiseta conmemorativa, que está totalmente diseñada y es exclusiva con motivo de la trigésima edición de la Mitja.

Otra cuestión importante es la cantidad de gente que moviliza la jornada atlética. A medida que la prueba ha crecido, la infraestructura humana necesaria para una buena organización es mayor: Las carreras del domingo van a movilizar a más de 800 voluntarios y profesionales. Desde la Policía local de Gandia, que se encarga de la supervisión y control oficial del circuito, los miembros de Protección Civil, Policía Local de Benirredrá, asociaciones de vecinos , comisiones falleras, hermandades y sus bandas, grupos juveniles de scouts, clubes deportivos, batucadas, grupos de música, miembros de la escuela del club, sus familias, amigos, socios del club, miembros de la Fundación Espurna, fotógrafos, Cruz Roja, medios de comunicación y jueces.... Todos y todas tendrán un avituallamiento y un detalle. La comisión de organización está formada por 20 personas, que se distribuyen el trabajo y son responsables de cada uno de las labores del domingo.

Un podio de las pruebas / Mitja Marató Gandia

Organizar una jornada como la de este domingo, explica Lourdes Vidal, obliga a que el club esté prácticamente siempre activo. Cuando termina cada edición se hace un estudio de evaluación entre la comisión organizadora y los participantes con propuestas para la siguiente. Desde ahí se empieza a concretar el diseño de imagen, tema de la edición y captación de patrocinios. Se abren inscripciones en febrero y, como el calendario de carreras a nivel nacional está lleno, hay que espabilar para atraer participantes.

El Club de Córrer el Garbí siempre ha contado con la implicación del área de Deportes del consistorio gandiense, pero lleva ya cuatro ediciones también con el apoyo de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Gandia. Se planifica el proyecto de turismo deportivo, asistiendo a ferias de turismo y promoción de Gandia y de la Mitja Marató, lo que hace necesarias sinergias con el sector. La organización tiene constancia de que todos los establecimientos hoteleros abiertos tendrán participantes de la Mitja Marató con una incidencia muy importante por clubes que llegan en grupo con las familias y amigos. También en restauración resulta complicado poder reservar una mesa en un restaurante para comer el mismo día de las pruebas. El evento deportivo llenará el centro de la ciudad por la gran cantidad de personas que acudirán a la Feria del Corredor/a durante el viernes y sábado. La Mitja & 10K de Gandia se provee mayoritariamente de productos en empresas locales y de proximidad, creando flujo económico, apunta la presidenta.

La carrera también recorre el centro histórico de la ciudad / Mitja Marató Gandia

Certifica la mandataria del CC el Garbí que el Ayuntamiento de Gandia es el principal soporte de las pruebas. Sin su implicación no sería posible organizar este acontecimiento, pero al mismo tiempo subraya, que "desde hace muchas ediciones, la familia Borja Albi ha sido un apoyo fundamental con Borja Ópticos Centros Auditivos y Multiópticas, que son dos empresas que han compartido todas las vicisitudes de las pruebas. El año pasado se incorporaron otros Borja también gandienses, la empresa Borja Dentistas, a los que agradecemos haberse involucrado de una forma desinteresada. Motor Pacífico Volkswagen también repite por cuarto año, lo que nos da estabilidad y confianza en el proyecto común. Además, no se pueden olvidar a todas las empresas que aportan sus productos a la bolsa del corredor, cuyos logos estarán visibles en todos en los arcos de salida y llegada".

La presidenta recuerda la primera edición: "fue en 1991 cuando aún no existía nuestro club. Su salida y llegada se realizó delante del Ayuntamiento de Gandia y corrieron unas 250 atletas, entre las cuales había muchos profesionales que vinieron con prima. Entonces no se entendía como hoy el mundo del atletismo popular. La inscripción costaba en un principio unas 1.000 pesetas (6 euros), pero se rebajó a la mitad"

La Mitja & 10K de Gandia, según la máxima dirigente de la organización, "es el punto de unión de las distintas secciones del club: socios y socias, atletas o niños y niñas de la escuela. Todos somos lo mismo el día de las carreras. Cada integrante del club es partícipe fundamental del éxito o el fracaso de ese día. La Mitja & 10K es una prueba deportiva estable y de calidad que está en el calendario fijo de muchos atletas de élite. Gracias a la Mitja, la Safor dispone de una carrera de fondo en la que los corredores y corredoras pueden iniciarse a lo grande en el atletismo popular y también puedan disfrutar del deporte porque se ha convertido en un espectáculo a pie de calle. Nuestro agradecimiento es siempre para todos los que han formado parte de estas treinta ediciones, los que están y los que ya no están. Todos ellos forman parte de la historia de la Mitja y nos impulsan a seguir".

La "familia" del Club de Córrer el Garbí, al final de la jornada / Mitja Marató Gandia

El Club de Córrer el Garbí también cumple treinta años al mismo tiempo que la Mitja Marató. "Nuestra fortaleza es siempre hacer lo máximo a partir de lo mínimo y en la etapa actual mantenemos este espíritu, esa filosofía. Entrenamos en nuestra escuela a los atletas que, por sus resultados, son fichados por otros clubes para conseguir sus éxitos, destacando a los lanzadores y lanzadoras de nivel nacional e internacional. Los corredores populares siguen llenando las carreras cercanas y lejanas y nuestra salud económica se mantiene sin grandes altibajos gracias al esfuerzo de todos", destaca Lourdes Vidal.

Al preguntarle por la reforma de la pista de atletismo de Gandia, la presidenta asegura que "estamos impacientes por volver. Esperamos que pueda estar pronto a punto porque los entrenamientos de los lanzadores se hacen complicados en otros lugares. Es verdad que estamos reubicados en otros espacios, pero la pista es nuestro medio natural. Hemos visto como va quedando la obra y se han tomado nota de algunas cuestiones que se han planteado. La mejora es muy evidente".

Durante la temporada 2025-2026, el Club el Garbí también organizará, además de la Carrera San Silvestre en diciembre, el Campeonato de España de Jovenes Atletas Paralímpicos y el Campeonato de España de la ONCE.