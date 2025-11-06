Oliva se suma al desafío de remo contra el cáncer de mama

El V Desafío "100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama-Desafíos SUMA por la Igualdad" se celebra en la ciudad de Oliva este sábado, 8 de noviembre.

La Federación de Remo de la Comunitat Valenciana organiza un nuevo evento solidario que quiere poner en valor a las personas que padecen esta enfermedad y mostrarles así su apoyo. Cuenta con SUMA Gestión Tributaria como patrocinador principal y el apoyo de Rimontgó, Baleària, HCB Hospitales y Proindegas.

Las pruebas tendrán lugar a mar abierto, frente a la playa de esta localidad de la Safor, fronteriza entre las provincias de Alicante y Valencia.

El Club Náutico Oliva actúa como anfitrión de una regata que contará con la participación de más de 70 deportistas. Todos ellos remarán fuerte sobre el tradicional Falucho Llaüt Valencià con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de seguir sumando fuerzas ante esta enfermedad.

La cita empieza a las 9 de la mañana con la toma de tiempos del desafío SUMA por la igualdad, en la que participarán cinco embarcaciones. El recorrido de esta prueba se establece en 700 metros y una virada. Se celebrarán, además, las rondas de semifinales y final para definir los resultados definitivos.

La jornada también cuenta con el Desafío 100 Paladas Solidarias, en el que participan personas que han sufrido un cáncer de mama. Tres embarcaciones recorrerán unos 350 metros en cada una de las dos mangas programadas. La segunda, a partir de las 11:00 horas, cerrará el evento.

Los clubes participantes son Club Náutico Oliva, Club Náutico Benidorm, Club Náutico Jávea, Club Rem Marina Denia y Real Club Regatas Alicante. Además, competirá un equipo de la Escuela de Remo de la Federación.