La polémica por el voto de una concejala bloquea el ensanche urbano de Llocnou de Sant Jeroni

La aprobación del Plan Parcial Monestir, en el municipio de Llocnou de Sant Jeroni, ha quedado en el aire. Esa actuación, que contempla la urbanización de 21.263 metros cuadrados de los que saldrían parcelas para construir al menos 35 viviendas, se ha estancado por la polémica sobre si una concejala socialista, del mismo grupo del alcalde, puede o no emitir su voto, dado que es propietaria de suelo en la zona afectada.

El conflicto ha aflorado en el pleno celebrado el jueves de la semana pasada, cuando estaba previsto que se votara ese plan urbanístico. El alcalde socialista, Ricard Igualde, consciente de que su compañera de grupo María Elia Artés es contraria a ese ensanche urbano, presentó un informe encargado a un bufete de abogados de València en el que determinaba que la concejala Artés «incurre en causa de abstención» en ese punto porque, al disponer de suelo allí, tiene «un interés personal». Es lo que técnicamente se denomina un conflicto de intereses.

Como Artés rechaza el plan y también se sabe que los tres concejales de Compromís votarán en contra, el resultado sería tres votos a favor, los de los socialistas, por cuatro en contra, correspondientes a la edil del equipo de gobierno y a los tres de Compromís.

El proyecto consiste en urbanizar 21.263 metros cuadrados de los que saldrían 35 solares para casas

En el pleno del jueves María Elia Artés insistió en poder emitir su voto a pesar del informe jurídico que el alcalde Igualde aportó, y fue entonces cuando la primera autoridad local decidió suspender la votación. La tramitación del Plan Parcial Monestir queda paralizada y se tendrá que abordar en otra convocatoria aún sin fecha.

A su vez esta polémica ha generado otra incógnita. El informe jurídico señala que no solo los propietarios de suelo en ese Plan Parcial tendrían que abstenerse en su tramitación, sino que estarían en la misma situación quienes tengan vínculos de consanguinidad, sean familia o guarden relación de algún tipo con entidades o empresas interesadas. En un pueblo de algo más de quinientos habitantes, es muy posible que otros concejales tengan que ausentarse de esa votación, lo que ha derivado en la petición por parte del alcalde de una «ampliación» del informe jurídico. Y tampoco se descarta consultar a otros organismos, como el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que permitan determinar quién puede votar en este asunto.

"No quedan solares y las casas viejas no se venden"

El inicio del trámite para ensanchar el casco urbano de Llocnou de Sant Jeroni hacia el suroeste, hasta el límite con la autovía CV-60, surge hace unos meses, cuando el alcalde socialista, Ricard Igualde, expresó su preocupación porque los jóvenes tenían que irse a vivir a otras localidades ante la inexistencia de solares para construir viviendas. «No hay parcelas y las casas antiguas o cerradas no se venden o piden precios elevados», indica Igualde, quien concluye categóricamente que «el 90% de los vecinos está a favor de abrir esta calle» prevista en el Plan Parcial Monestir. Además, la primera autoridad local expresa su lamento por todo lo que está sucediendo. «En un pueblo tan pequeño como este todos se conocen y la verdad es que el conflicto generado es muy desagradable».

Compromís pide más claridad

El portavoz del grupo de Compromís en Llocnou de Sant Jeroni, Daniel Signes, ha explicado a este periódico que su grupo optó por rechazar este proyecto ante «la falta de una información clara» por parte de la alcaldía. En ese sentido, Signes indica que nadie les ha explicado el coste de esta actuación, les ha dado detalles sobre el plan de reparcelación ni han sido convocados a una reunión para aclarar todas las dudas que surgen. «Vemos muchas deficiencias», añade el portavoz de la formación valencianista.

Además, Daniel Signes considera que, si bien es cierto que en Llocnou de Sant Jeroni escasea la vivienda, antes de ampliar el casco urbano habría que apostar por las casas antiguas y vacías. «Se podrían comprar y cederlas en alquiler, pero Llocnou es el único pueblo de la Vall de Vernissa que no se ha sumado al plan de la Mancomunitat para formentar esas operaciones», concluye Signes en un claro reproche al alcalde socialista.