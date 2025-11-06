Quique Llopis planifica una nueva "Vuelta al Mundo" desde La Palma a Bruselas

Quique Llopis y Toni Puig ultiman la planificación de concentraciones y competiciones de la temporada 2026, tanto en pista cubierta como al aire libre. El atleta y su entrenador confirman que la primera actividad fuera de casa será una concentración en La Palma (Islas Canarias) del 1 al 19 de diciembre. Ahí es donde comenzará el periplo de ambos en la presente temporada tras pasar los primeros meses de preparación en casa.

A falta de concretar los detalles, las competiciones del Top 4 del mundo en pista cubierta arrancarán a finales de enero o principios de febrero. Llopis y Puig todavía no han decidido dónde será el debut de la campaña invernal, pero barajan la posibilidad de que fuera en Luxemburgo el 18 de enero 2026.

Lo que sí tienen claro el deportista y el técnico es participar en algunas pruebas del World Athletics Indoor Tour, que comienza el 13 de diciembre en Bucarest, Rumania (Challenger), y termina el 12 de marzo en Uppsala, Suecia (Plata).

Ocho reuniones de nivel Gold están previstas para 2026. La serie culmina en Torun, Polonia, el 22 de febrero, mientras los atletas se preparan para el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta Kujawy Pomorze 26 que tendrá lugaren el mismo lugar, Kujawsko-Pomorska Arena Torun, del 20 al 22 de marzo. El Mundial de Polonia es uno de los grandes objetivos de Llopis.

En pista cubierta, el de Bellreguard también fija su meta en batir el récord nacional de los 60 metros vallas, que él mismo posee con 7 segundos y 48 centésimas.

Tras la etapa "indoor" llegará el aire libre con dos citas marcadas en el calendario del campeón de España de los 60 y los 110 metros vallas. Por un lado, el XXVIII Campeonato de Europa en Birmingham (Reino Unido) entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 y la final de la Diamond League en Bruseñas el 5 de septiembre.

Para llegar a la final, Quique Llopis tendrá que haber sumado suficientes puntos en las citas previas, empezando por el inicio de la Liga Mundial en Doha (Qatar) el 8 de mayo. Después puede correr en China, Roma, París, Londres o Polonia.

El subcampeón de Europa de los 110 m.v. también competirá en España, donde le esperan los dos campeonatos nacionales de invierno y verano, el Gran Premio Internacional Ciutat de València o el World Meeting de Madrid, entre otras convocatorias.

Mientras se cierran todas estas fechas, Llopis y Puig continúan con los entrenamientos diarios que comenzaron el 7 de octubre. Este martes han entrenado en el Palacio Luis Puig de València y este miércoles, como muchos días, en el campo de rugby del Polideportivo Municipal de Gandia. El de Adidas cuenta con la compañía del también vallista, Dani Castilla, y una vez a la semana con la de otro especialista como Kevin Sánchez.