Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València

Renfe no ha podido cumplir su compromiso de restablecer la normalidad en el tráfico de trenes de Cercanías en la línea Gandia-València. La semana pasada, debido a las obras de mejora de la infraestructura que se están realizando entre Silla y Cullera, anunció que tenía que suprimir doce trenes diarios, seis en cada sentido, hasta el martes de esta semana. Pero no ha sido así.

Tanto el pasado miércoles como este jueves la reducción en el tráfico se ha mantenido, lo que evidencia que las obras impiden el restablecimiento normal del servicio, incluso asumiendo los habituales retrasos y algunas cancelaciones que se vienen produciendo desde hace años.

El problema, señalan el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Renfe, es que esos trabajos sobre la vía y la catenaria obligan a restringir el paso de trenes por una de las dos vías, de manera que los convoyes tienen que esperar en las estaciones a que llegue un convoy cuando circula en dirección contraria.

Para acabar con los retrasos, las cancelaciones y los trenes que se quedaban a medio camino, con parada final en Xeraco o en Silla, el jueves de la semana pasada Renfe optó por reducir la circulación y adaptarla a las prestaciones reales de la vía en obras. Así, anunció que, desde el jueves hasta el martes, suprimía los doce trenes, dejando la circulación total diaria en 57 convoyes en vez de los 69 que, cada día, cubren el trayecto Gandia-València en ambos sentidos.

El miércoles ya hubo cancelaciones, y también este jueves, por lo que, visto lo visto, finalmente se ha tenido que asumir que esa reducción de trenes se va a mantener hasta que sea necesario. De momento no se ha informado hasta cuándo será.