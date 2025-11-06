Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segon derbi saforenc en semifinals de la Copa Caixa Popular entre Patri de Beniflà i Júlia de Tavernes

El trio de la jugadora vallera està obligat a guanyar per forçar la partida de desempat

Patri de Beniflà, en una partida de la Copa Caixa Popular

Patri de Beniflà, en una partida de la Copa Caixa Popular / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Patri de Beniflà i Júlia de Tavernes de la Valldigna es tornen a enfrontar este dissabte al Trinquet de la Llosa de Ranes. És en la partida de tornada de les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1

Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol) van guanyar el primer encontre per 25-00 i ara busquen la segona victòria per estar en la gran final. Àngela, Júlia i Marina (Ajuntament d'Orba) necessiten triomfar per forçar el desempat. Si perden diran adeu a la competició.

Per una altra banda, este dijous al Trinquet Pelayo es juga la tornada de l'altra semifinal de la Copa Caixa Popular: Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell) contra Maria, Mar i Mireia (Bicorp)

El trio de Maria també necessita guanyar per a forçar el desempat. En cas contrari, l'equip de Bonrepòs i Mirambell certificarà la seua presència en la final.

Les partides de desempat estan programades els dies 15 i 16 de novembre mentre que la final és el 23 en Rafelbunyol.

