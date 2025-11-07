Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

La Tardor Literària continúa desarrollándose en Gandia. Este viernes, 7 de noviembre, está previsto un encuentro con Megan Maxwell y Sandra Miró, que presenta Natacha Granero Conversación a dos sobre sus obras. Es a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Organiza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Este sábado, 8 de noviembre, a las 12 horas y en la Biblioteca Central de Gandia, se realizará otro encuentro con escritores, que modera: Teresa Pascual, vicepresidenta de l’AELC. Será una conversación entre los autores premiados. Participan: Juli Capilla, Premio de ensayo con "La terra i la paraula" (Edicions del Bullent); Mercè Climent, Premio de literatura juvenil con "Més enllà dels murs" (Sembra Llibres) y Toni Cucarella, Premio de narrativa con "Qui de casa se’n va" (Amsterdam Llibres). Organiza: AELC y colabora IMAB/Biblioteques Gandia.

Por último, este mismo sábado, pero en horario de tarde, (19 horas), se representará en el Teatre Serrano de Gandia un espectáculo con motivo del "Homenatge a la Paraula" se rinde homenaje a la escritora María Beneyto a través de su novela "Un riu silenciós", que narra una sobrecogedora historia de esperanza, lucha por la supervivencia y, a la vez, un grito de la autora, casi premonitorio, para evitar que la historia se volviera a repetir... La obra está interpretada por los alumnos de la Escola Teatre Serrano: Ana Salas, Xavier Ferrer, Clara Merino y Joan Moncho con la colaboración de Ximo Vidal. Escrita y dirigida por Ruth Palonés. Diseño de luz y sonido: Mariano Lloret.

Mercè Climebnt i Juli Capilla / Levante-EMV

En Ador y Palma de Gandia, la Associació Pel Teu Somriure organiza una marcha benéfica por la lucha contra el cáncer de mama. La actividad se llevará a cabo este domingo, pero este viernes, de 17 a 19 horas el sábado, de 10 a 13 horas se repartirán los dorsales en el Llar dels Jubilats.

El Ayuntamiento de Bellreguard ofrece a su vecindario y a los visitantes que lo deseen el espectáculo musical "Frau D", un teatro musical para público adulto ambientado en els momentos más destacados del siglo XX. La obra narra la historia de una mujer obsesionada con la figura de Marlene Dietrich, entre el humor, el fracaso y la identidad. La función es este sábado, 8 de noviembre, a las 19 horas en la Casa de la Cultura con entrada gratuita.

"Les Nits Bordes de Tardor" llegan este sábado a Beniarjó. En esta ocasión, se trata de un taller de cerámica artesanal, donde se podrá dar forma al barro, experimentar texturas y dejar fluir la imaginación. No hace falta experiencia previa, solo ganas de pasarlo bien, relajarse y descubrir el placer de trabajar con las manos. Es a las 19:30 h en el Espai Jove de Beniarjó.

Por otra parte, la Societat Musical Benirredrà participa conjuntamente con la Unió Musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa en el concierto a dos bandas patrocinado por la Diputació de València. El sábado, 8 de novembre, a les 20 horas en la palza de l'Església de Benirredrà y el domingo, 9 de novembre a las 12 horas, en l'Alqueria de la Comtessa.

En Daimús también se anuncia la actividad "Les Nits Bordes de Tardor". Si se tienen entre 12 y 30 años, se puede disfrutar de una noche llena de ritmo con el taller de percusión africana. La cita es este sábado, 8 de noviembre, a las 21 horas en Centre Polivalent.

En la Font d'en Carròs se monta el Mercat "Allibera't" / Levante-EMV

El domingo 9 de novembre tendrá lugar la sexta edición del Mercat Allibera't, en la Font d'en Carròs. Un mercado que apuesta por la recirculación de los artículos en buen estado, la artesanía local, el consumo responsable y la economía circular. ¿Qué se puede encontrar en el VI Mercat Allibera't?: Diferentes zonas para todos los públicos: una amplia zona de artículos de venta e intercambio de segunda mano, artesanía local, música en directo de la mano del grupo La Sede, teatro infantil a cargo de Laia Serna, un taller de setas y su aprovechamiento gastronómico, miel artesana local y cerveza artesana.

La Junta Local de l'Associació contra el Càncer de Llocnou de Sant Jeroni informa que este sábado, 8 de noviembre, se hará la tradicional jornada cuestación. Será a partir de 11:00 horas en la calle Major (frente al bar Corrales). También habrá gente voluntaria por el pueblo con huchas en las que se podrá hacer la donación.

La Asociación Cultural y Deportiva Ornitológica de Oliva 'El mundo del canario', con la colaboración del Ayuntamiento de Oliva, ha organizado la VI Exposición-Concurso Ornitológico de Oliva que se celebrará del día 6 al día 9 de noviembre en la Casa de la Festa. La exposición estará abierta al público el sábado 8 de noviembre, en horario de 10.00 ha 13.30 y de 16.00 ha 21.00 h. Los galardones se entregarán el domingo día 9 a las 10:30 horas.

Palmera celebra la octava edición de la Fira Arrela’t este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, en la plaza del Ayuntamiento. Bajo el lema "Arrela't", la feria consolida su compromiso con la producción artesanal, los productos sostenibles y de proximidad (kilómetro cero), ofreciendo un espacio de encuentro entre productores, artesanos y visitantes que apuestan por un consumo responsable y por el valor de lo local. Palmera se convertirá en un punto de encuentro para familias, vecindario y visitantes, con amplia programación de actividades infantiles, talleres, música en directo y gastronomía popular.

Palmera celebra la octava edición de la Fira "Arrela't" / Levante-EMV

Potries presenta un espectáculo de danza contemporánea que explora los límites físicos del movimiento para hablar sobre el abuso de poder y las dinámicas de control. Con una mirada crítica y al mismo tiempo poética, pone el foco en situaciones de abuso a menudo invisibles o normalizadas, interpelándonos tanto como posibles víctimas como agentes activos de estas dinámicas. Se trata de "Dominare" (@cia.maduixa). La convocatoria es el domingo, 9 de noviembre, a las 12 horas, en la plaza del ayuntamiento. El espectáculo es para mayores de 12 años.

El quinteto de viento Levante Ensemble y la soprano María Tamarit, bajo la dirección escénica de Fernando Soler, presentan en Ròtova su proyecto escénico: París 1940. Es este sábado, 8 de noviembre a las 19.30 horas, en La Nau. Un concierto teatralizado que pone de relieve el hipnótico poder de la música y su capacidad de iluminar cualquier rincón para convertirlo en un escenario Actividad gratuita con aforo limitado.

El camino de las vanguardias: música y artes plásticas en los entresiglos. Es la actividad cultural anunciada en Tavernes de la Valldigna este domingo 9 de noviembre, a las 12 horas, en el Centro de Estudios Musicales Maestro Arnau (Prado Comarcal) La SIUM de Tavernes de la Valldigna sigue ampliando su programación cultural, sumando nuevas propuestas que unen arte, música y pensamiento. Ésta será la primera charla del ciclo, un espacio para descubrir la conexión entre las vanguardias artísticas y musicales del inicio del siglo XX. Los ponentes Roman Garcia Montaner y Miquel Àngel Herrero-Cortell entablarán un diálogo fascinante entre compositor y artista.