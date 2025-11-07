Día del Club en Simat de la Valldigna ante la histórica visita del líder CF Gandia

El primer derbi de la Safor-Valldigna de la temporada 2025-2026 en la Liga de Fútbol de Primera FFCV llega en la séptima jornada del campeonato. Juegan el CF Simat contra el líder CF Gandia.

Esta visita histórica en partido oficial de los de la capital de la Safor a la localidad simatera ha sido declarada por la entidad de la Valldigna como Día del Club, por lo que los socios deben sacar su entrada a 5 euros y los que no lo sean al precio de 10 euros.

El CF Simat tiene el objetivo de la permanencia en su debut en Primera FFCV, mientras que el CF Gandia, que marcha líder invicto, aspira al ascenso directo a la Lliga Comunitat. Los simateros son duodécimos en la tabla con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

El derbi está programado a las cinco de la tarde de este domingo.

Por su parte, el CE la Font d'en Carròs intentará prolongar su racha de victorias fuera de casa en el campo del Pego CF. El partido está fijado a las 17 horas del domingo.