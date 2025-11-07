Enric Sòria, distingit per l'Associació Centelles i Riusech d'Oliva
El lliurament del premi serà el 21 de novembre al Centre Polivalent
Sòria, diu l'associació, ha destacat per la seua activitat en favor de la recuperació, protecció o difusió del patrimoni històric, artístic i cultural
Levante-EMV
L’Associació Cultural Centelles i Riusech d’Oliva ha decidit atorgar, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva, la seua XXIV Distinció Honorífica, corresponent a l’any 2025, a l’escriptor Enric Sòria i Parra. Amb aquest guardó, l’associació vol premiar "la contribució d’Enric Sòria a la literatura valenciana", segons ha informat en un comunicat.
La Distinció Honorífica és un reconeixement que l’entitat concedix periòdicament a una persona, entitat o institució que ha destacat per la seua activitat en favor de la recuperació, protecció o difusió del patrimoni històric, artístic i cultural d’Oliva.
Enric Sòria i Parra, nascut a Oliva el 1958, és escriptor, traductor i assagista, "una de les veus més sòlides i refinades de la literatura valenciana contemporània", afegeix la institució cultural olivana.
Llicenciat en Història i també en Filologia Catalana, Sòria ha desenvolupat una trajectòria literària marcada per la precisió estilística, la lucidesa intel·lectual i una mirada crítica i culta sobre la realitat i la memòria. Autor d’una obra que abasta la poesia, l’assaig i el dietari, Sòria combina la sensibilitat del poeta amb el rigor de l’erudit. Entre els seus llibres més destacats hi ha “L’instant etern”, “La lentitud del mar” i “La pintura en el temps”, així com els dietaris “L’escriptura del temps” i “Miracles i espectres”. Ha estat distingit amb nombrosos premis, com el Josep Pla, el Carles Riba o el de la Crítica dels Escriptors Valencians. La seua prosa es distingix per un estil elegant, reflexiu i profundament humanista. En l’actualitat és professor d’Humanitats i Comunicació a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
L’acte de lliurament de la XXIV Distinció Honorífica tindrà lloc el pròxim 21 de novembre, a les 20.00 hores, al Centre Polivalent d'Oliva. L’esdeveniment inclourà un concert a càrrec de l’Orfeó Josep Climent, de l’Associació Artístico Musical d’Oliva.
L’Ajuntament d’Oliva, ha volgut felicitar Enric Sòria, pel guardó i per la seua trajectòria professional i literària.
