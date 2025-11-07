Gandia mejora la organización de la Policía Local con siete nuevos oficiales

La Policía Local de Gandia cuenta con siete nuevos oficiales de carrera, un paso más en la mejora de la organización interna y en la apuesta por el desarrollo profesional del cuerpo.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, y el edil responsable de Gobierno Interior, Adrià Vila, han visitado la central de la Policía Local para

Estos procesos de promoción interna impulsados por el Ayuntamiento permiten reforzar la estructura del cuerpo y cubrir las plazas vacantes de oficial, avanzando hacia un modelo más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Se han llevado a cabo cuatro procesos selectivos que han permitido consolidar los mandos de la escala ejecutiva, una figura clave para mejorar la coordinación interna.

De esta manera, se da una respuesta más eficaz a las demandas vecinales y, en definitiva, se ofrece un servicio público de mayor calidad que continúa consolidando a Gandia como una de las ciudades más seguras del Mediterráneo.

A lo largo de este año, se ha incrementado la presencia policial en los barrios y se ha renovado la flota de vehículos, que ahora incluye coches mejor equipados con desfibriladores y material de protección contra incendios. En total, las inversiones realizadas ascienden a 1,5 millones de euros.

Paralelamente, y con la autorización de la Delegación del Gobierno, se procederá a la implantación de un sistema de videovigilancia en 38 puntos de la ciudad, destinado a reforzar la prevención y la disuasión frente a actos incívicos o delictivos.