Gandia refuerza su proyección internacional en la World Travel Market de Londres

Gandia ha dado un nuevo impulso a su estrategia de internacionalización turística con su participación en la World Travel Market London, una de las ferias más importantes del sector turístico mundial, celebrada del 4 al 6 de noviembre en el recinto ExCeL de la capital británica.

Bajo el paraguas de València Turisme y dentro del pabellón de la Comunitat Valenciana, la ciudad ha contado con un espacio propio desde el que ha establecido contactos con touroperadores, agencias internacionales y medios especializados.

"El mercado británico es clave para seguir creciendo en visitantes internacionales", señala Balbina Sendra, concejala de Turismo y Promoción, para añadir que "en Londres hemos mantenido reuniones con operadores europeos y medios de comunicación con el objetivo de posicionar Gandia como un destino mediterráneo atractivo que combina sol y playa, cultura, gastronomía y naturaleza".

Sendra destaca que "cada feria representa una oportunidad para mostrar que Gandia es un destino diverso, con valores propios y una oferta turística de calidad durante todo el año".

Antes de su cita londinense, Gandia participó en Gastrónoma (Valencia, del 26 al 28 de octubre), donde promocionó su cocina local con showcookings de la fideuà de Gandia, la Trenza Borgiana y la Ruta del Putxero de Gandia.

La ciudad también estuvo presente en la Fira de Tots Sants de Cocentaina (del 31 de octubre al 2 de noviembre), reforzando su apuesta por el turismo de proximidad y la valorización del producto local.

Tras su paso por Londres, Gandia continuará su agenda promocional en GNetwork360 (Madrid, 11 y 12 de noviembre), el principal congreso de turismo y negocios LGTBI, donde dispondrá de un espacio expositivo propio. En este encuentro, Sendra participará además en una mesa redonda sobre destinos inclusivos junto a miembros de la REDD (Red Española de Destinos por la Diversidad).

Asimismo, la ciudad participará en las ferias Intur (Valladolid, del 14 al 16 de noviembre) y IBTM World (Barcelona, del 18 al 20 de noviembre), una de las más relevantes del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), con el objetivo de posicionar Gandia como sede de encuentros profesionales y fortalecer su estrategia a través del Gandia Convention Bureau.

"Queremos que se nos reconozca como un destino abierto, accesible e inclusivo para todos los públicos y también como una ciudad preparada para acoger congresos, eventos y reuniones en un entorno privilegiado", concluye Sendra.