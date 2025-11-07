El Hospital de Gandia realiza su primera implantación de marcapasos sin cables

El Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia ha realizado con éxito su primera intervención de implantación de un marcapasos sin cables, un hito que marca un avance significativo en la atención sanitaria del Departamento de Salud de la Safor.

La intervención fue llevada a cabo por el servicio de Medicina Intensiva en el quirófano de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el marco de una situación clínica que requería una solución rápida, segura y mínimamente invasiva. El dispositivo, de tamaño muy reducido similar al de una cápsula, se introduce directamente en el corazón mediante un catéter, sin necesidad de cirugía abierta ni cables.

Este tipo de marcapasos intracavitario ofrece múltiples ventajas frente a los modelos tradicionales: menor riesgo de infección, recuperación más rápida, y reducción significativa de complicaciones asociadas a los electrodos y al bolsillo subcutáneo.

Un momento de la intervención al paciente. / Levante-EMV

La colocación se realiza generalmente mediante un cateterismo por punción en la ingle y dura aproximadamente 30 minutos, con una recuperación rápida que permite el alta hospitalaria en 24 horas. Además, no produce cicatrices visibles como en el sistema tradicional.

“La posibilidad de realizar este tipo de procedimientos en la UCI amplía nuestras capacidades para responder de forma inmediata y eficaz ante situaciones complejas”, ha señalado el doctor Manuel Solera, jefe del servicio de Medicina Intensiva del centro sanitario gandiense.

Según informa la Conselleria de Sanidad, con esta intervención, el Hospital Francesc de Borja "se posiciona en la implantación de tecnologías avanzadas en entornos críticos, reafirmando su compromiso con la innovación y la excelencia asistencial".