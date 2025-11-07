Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
La banda, junto a Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave, estará en el Mediterránea 2026
El festival indie tendrá lugar entre los días 13 y 15 de agosto próximos
Levante-EMV
El festival Mediterránea ha anunciado a los primeros artistas y grupos de su cartel para 2026, del 13 al 15 de agosto en el parque Ausiàs March de Gandia: Love of Lesbian, Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave.
En diciembre se desvelará un segundo avance de cartel de la séptima edición del Mediterránea que será "espectacular", avanza la organización de este festival "cien por cien indie".
Love of Lesbian, que ya ha pasado por el Mediterránea, celebrará en Gandia sus 25 años de carrera; Carlos Ares llegará tras la publicación de su segundo disco, 'La boca del lobo', en 2025; Karavana ofrecerá su sonido propio, con el pop-rock genuino de temas como 'Qué putada' o 'Mismos vicios'; Niña Polaca presentará los temas de su tercer álbum, 'Suena Abba cuando enciendes el motor'; Niños Bravos deslumbrará con sus letras, que son una oda al "error cotidiano, y Zahara Rave "exorcizará nuestros demonios a través del baile".
Los abonos están a la venta en Ticketvip. Mediterránea es "un festival diferente, siempre en busca de nuevas sensaciones musicales y nombres al ritmo de la más rabiosa realidad emergente del mejor sonido indie".
Suscríbete para seguir leyendo
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas y alcohol
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Renfe reduce los trenes Gandia-València ante la imposibilidad de prestar la totalidad del servicio por las obras
- Testigos del accidente del puerto de Gandia: 'Iban a toda velocidad por el párking
- Rescatadores del accidente de Gandia: 'El coche se hundía, no pudimos hacer nada
- Prisión sin fianza para la conductora de Gandia
- La joven detenida en Gandia el jueves por homidicio imprudente pasará este domingo a disposición judicial
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años