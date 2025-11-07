Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia

El festival Mediterránea ha anunciado a los primeros artistas y grupos de su cartel para 2026, del 13 al 15 de agosto en el parque Ausiàs March de Gandia: Love of Lesbian, Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave.

En diciembre se desvelará un segundo avance de cartel de la séptima edición del Mediterránea que será "espectacular", avanza la organización de este festival "cien por cien indie".

Love of Lesbian, que ya ha pasado por el Mediterránea, celebrará en Gandia sus 25 años de carrera; Carlos Ares llegará tras la publicación de su segundo disco, 'La boca del lobo', en 2025; Karavana ofrecerá su sonido propio, con el pop-rock genuino de temas como 'Qué putada' o 'Mismos vicios'; Niña Polaca presentará los temas de su tercer álbum, 'Suena Abba cuando enciendes el motor'; Niños Bravos deslumbrará con sus letras, que son una oda al "error cotidiano, y Zahara Rave "exorcizará nuestros demonios a través del baile".

Los abonos están a la venta en Ticketvip. Mediterránea es "un festival diferente, siempre en busca de nuevas sensaciones musicales y nombres al ritmo de la más rabiosa realidad emergente del mejor sonido indie".