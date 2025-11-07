La Marcha Gran Fondo Ale Cycling Gandia celebra su décimo aniversario con una edición especial y limita las plazas a 500 participantes. La prueba se disputará el sábado, 18 de abril de 2026. La organización de la marcha ciclista abre las inscripciones el próximo lunes, 10 de noviembre de 2025.

Con motivo de la décima edición, la organización ha querido garantizar una experiencia premium y segura para todos los ciclistas, limitando el número de plazas. Esta exclusividad tiene como objetivo ofrecer la máxima calidad en los servicios y seguridad en el recorrido.

La salida y la llegada de la prueba se mantendrán en el icónico paseo marítimo (primera línea) de la playa de Gandia. La marcha vuelve a ofrecer un recorrido que combina la belleza paisajística con la exigencia deportiva, ascendiendo por cuatro cotas clave:

1. Puerto de la Llacuna: El primer desafío del día, que recompensa las duras rampas con unas vistas impresionantes.

2. Puerto de Beniarrés: Manteniendo la tradición, este puerto tiene premio para el corredor que llegue primero a lo mas alto del puerto.

3. Puerto de Benigànim: La tercera ascensión de la jornada, conocida por ser más llevadera.

4. Alto de Pla de Corrals: El cuarto y último puerto antes del regreso a meta.

Todo el trazado se desarrolla, como es habitual, por carreteras secundarias poco transitadas, lo que garantiza una experiencia agradable y, sobre todo, segura.

Al finalizar la jornada ciclista, los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de una comida de hermandad y una pequeña fiesta final. Además, todos los inscritos recibirán un maillot conmemorativo de esta décima edición especial y participarán en los sorteos de jamones y otros regalos.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.ccescapada.com, donde encontrarán toda la información necesaria.