Máxima motivación en la UE Tavernes ante su "primer" partido ante el Patacona CF
El encuentro de la 9ª jornada de la Lliga Comunitat se disputa en Alboraia
Pepe Juan
La UE Tavernes recela de la mala situación clasificatoria del Patacona CF y afronta con la máxima motivación el encuentro de la 9ª jornada de la Lliga Comunitat, que se juega en Alboraia a las 19 horas de este sábado, 8 de noviembre.
Y es que la diferencia entre ambos conjuntos es notable. El de la Valldigna marcha segundo en la tabla, todavía invicto, mientras que su rival ocupa el 14º puesto con una sola victoria en su casillero, además de cinco derrotas y dos empates.
Para este choque, inédito en la historia de ambos clubes, el míster vallero, "Tomaca" cuenta con la plantilla al completo
Un partido, en suma, de los llamados trampa por lo que el equipo "roget" debe encarar con la máxima intensidad en busca de los tres puntos que le permitan mantenerse en la parte alta de la tabla.
