Palmera destaca en "pilota grossa": ascenso de categoría y final autonómica

El municipio de Palmera abrió en junio de 2024 un trinquet municipal para practicar la "pilota grossa", una modalidad accesible y recomendada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta la gente mayor, debido a las dimensiones reducidas de la pista y, ya que se juega con una pelota mayor de la habitual y que no duele.

Este espacio para jugar a «pilota grossa» ha sido posible gracias a una subvención de la Conselleria de Cultura y Deportes de la pasada legislatura y que ronda los 80.000 euros. El pequeño trinquet, que tiene unas dimensiones de 22 de longitud por 3 de anchura, está diseñado por Nosaltres Espai Trinquet, y se trata de una estructura prefabricada.

El ayuntamiento abrió esta instalación con la finalidad de promocionar la pilota valenciana entre sus vecinos y vecinas. El objetivo se ha cumplido y, además, con creces, ya que Palmera cuenta con un equipo de aficionados federado que ha consumado el ascenso a 1ª Autonómica y puede proclamarse campeón de Segunda.

El histórico mega campeón de raspall, Waldo Vila, es uno de los jugadores junto a Baldo Guitart y Julio Alberto Cuesta. El equipo juega este sábado las finales autonómicas en la localidad alicantina de El Pinós. Su rival será el CPV el Genovés. El CPV Palmera se ha plantado en la gran final tras superar al CPV l'Abdet en la eliminatoria de semifinales. Los dos finalistas ya tienen el ascenso asegurado de segunda a primera.

El concejal de Deportes de Palmera, Carlos Carbó, asegura que, desde el ayuntamiento, "estamos más que satisfechos con el tema Pilota Grossa", ya que, además del equipo federado, "tenemos ocho niños y niñas participantes en una actividad extraescolar subvencionada por el consistorio, lo que podríamos denominar una escoleta".

Por su parte, el que fuera nº 1 del raspall durante muchos años, el olivense Waldo, explica que "me animaron a probar esta modalidad y la verdad es que me lo paso muy bien jugando", añadiendo que "cuando formamos el equipo federado no pensábamos en llegar tan lejos, pero hemos competido muy bien, hemos ascendido y ahora podemos ser campeones de nuestra categoría".