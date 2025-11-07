Proinbeni quiere poner la "sexta" ante el equipo del máximo anotador de la Liga

Units pel Bàsquet Gandia mima a su primer equipo, líder invicto de la Liga de Segunda FEB en el Grupo Este tras las cinco primeras jornadas. Buena prueba de ello es que el equipo, que juega en la ciudad barcelonesa de Mataró, viaja este viernes para pernoctar en su destino y llegar más descansado al encuentro de este sábado a las 19 horas. Se quiere evitar la paliza de 5 horas en autobús el mismo día del partido y llegar con el tiempo justo. Los gandienses cuidan todos los detalles para prolongar su racha victoriosa ante un rival que cuenta con un triunfo y cuatro derrotas hasta la fecha.

Lo mejor de la UE Mataró, sin duda, es Jordi Juanola, máximo anotador de la categoría con mucha diferencia gracias a los 130 puntos anotados, es decir, a 26 por partido.

También tiene un exterior el cuadro catalán, Gerard Martínez, al que habrá que defender igual o mejor que a Juanola. Por ellos dos pasa todo el juego del Mataró. "Es casi imposible impedir que hagan puntos, pero habrá que minimizar el daño que nos puedan causar", comenta el entrenador gandiense, Alejandro Mesa.

En Proinbeni es baja segura el pívot Juanjo Santana, que estará varias semanas de baja por una lesión en un dedo de su mano izquierda. Para suplir su ausencia "Juanmi, Gerardo o Alejo tendrán que sacrificarse para ayudar a la posición del 4", destaca Mesa.

Va a ser, a priori, añade el técnico, "un choque difícil porque también su cancha es un tanto especial", pero "nosotros estamos en un buen momento y vamos a intentar aprovecharlo".