Segunda victoria del Athletic La Vall CF en la Liga de 2ª Regional Futsal

El Athletic La Vall CF empezó la temporada con una victoria en casa ante el CD Inter de Chella (4-2). Eso era el 13 de septiembre y desde enconces el equipo de Tavernes no había vuelto a ganar en la Liga de Segunda Regional de fútbol sala.

Lo ha conseguido este jueves, en la cancha del JP Sport Club A de Alfafar (6-8) en el encuentro que estaba aplazado desde la segunda fecha del campeonato. Supone este el primer triunfo fuera de casa.

El resto de encuentros disputados hasta la fecha, que son tres, los ha saldado con derrotas. El Athletic La Vall CF tiene todavía un partido pendiente, fijado para el 27 de noviembre, en Sueca. En la clasificación del grupo II de 2ª Regional figura en la undécima posición con 6 puntos.

Este fin de semana vuelve a jugar. Será en su pista del Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes contra el Inter Xàtiva CFB. El choque se disputa el domingo, 9 de noviembre, a las 10 horas.