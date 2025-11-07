Anem Fent!
Trajectòria Cultural de Ràdio Gandia
Pasqual Molina
Dilluns passat, dia 3 de novembre, en el Salo de Conferencies de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, fou lliurat el premi que atorga l’entitat a la trajectòria cultural d'una persona o entitat comarcal. Este any li fou concedit a Ràdio Gandia.
El premi arribava a la seua novena edició i en el palmarès figuren: el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell; la Rectora Magnífica de la Universitat de València, Mavi Mestre; la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia; l’arquitecte gandià i Acadèmic de Número de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Carles de València Alberto Peñin; la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia; l’artista gandià Antoni Durà; l’Associació pro Música de Gandia, i el professor Gabriel Garcia Frasquet.
L’acte comptà, con és costum, amb la presencia de l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el secretari primer de la Mesa de les Corts Valencianes, l’Espectable senyor Victor Soler Beneyto; les tinentes d’Alcaldia Alicia Izquierdo, Balbina Sendra i Liduvina Gil; els tinents d’alcalde Jesús Naveiro, Miguel Àngel Picornell i Salvador Gregori; el portaveu municipal de VOX, Manuel Millet; les regidores delegades Maribel Codina, Elena Moncho i Inma Rodriguez, i els regidors Vicent Gregori i David Ronda. També hi estaven presents el president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i alcalde de Ròtova, Jordi Puig i el vicepresident i alcalde de Beniflà, Borja Gironés.
Seien en primera fila el president de la Societat de Foment AIC de Gandia, Joaquin Barber Peiro, qui acompanyava el director de l’entitat guardonada, Radio Gandia, Carles Garcia Alemany; el secretari general de l’entitat, Joaquin Barber Deusa; el vicepresident de l’Àrea Social, Ramon Soler, i altres membres de la Junta Directiva. Hi estaven presents el director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia, Vicenç Almenar; els representants del Consell d’Administració del Grup Radio Gandia, Fermí Romaguera, Vicenta Amelia Romaguera, Paco Artes i Pablo Peralta i professionals de la cadena radiofònica i televisiva, J.J. Gorrita, Ana Llopis i Paco Garcia.
El Saló de Conferencies de Foment d’AIC estava ocupat per Juli Capilla, director del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, l’entitat guanyadora de la primera edició del premi; l’Il·lustríssim Senyor Alberto Peñin, guanyador de la quarta edició; el polifacètic artista gandià Antoni Durà, qui en guanyà la sisena; la presidenta de l’Associació pro Música de Gandia, Concha Merí , l’entitat guanyadora de la setena edició, qui anava acompanyada per la secretaria de l’entitat, Maria José Martí i, finalment, el professor Gabriel Garcia Frasquet qui fou el guanyador de la darrera edició.
Els acompanyaven representants de les entitats socials de Gandia: la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia, amb el seu president, Francisco Martinez Chover, qui anava acompanyat per la fallera major de Gandia, Manuela Borrull Guillem i el vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Ignacio Moreno, amb la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat de 2026, Paula Cabanilles Escrivà. També, representants d’entitats empresarials: Ramon Soler com a vicepresident de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) i president del Cercle d’Economia de la Safor (CES), i la secretaria general de FAES, Fina López. I representants de tarannà cultural: l’Associació Cultural Premi Iaraní, Saforissims Societat Literària o el Premi de Poesia Joan Climent, guardó que, organitzat per la Federació de Falles, hui patrocina la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia.
Esta Societat de Foment AIC, creà el premi a la Trajectòria Cultural quan Gandia va ser nomenada, l’any 2017, primera capital cultural de la Comunitat Valenciana. L’entitat s’adheria a la celebració creant un premi que guardonara, exclusivament, la trajectòria cultural de una persona o una entitat de la comarca de la Safor. Un premi que guardona la cultura enmig de tants altres que hi ha en el nostre entorn, alguns d’àmbit nacional i internacional, perquè a Gandia agrada premiar a tots aquells que destaquen en qualsevol de les disciplines del coneixement humà.
El vicepresident de la Societat de Foment AIC, cap de l’Àrea de Cultura, Pasqual Molina, fou el conductor presentador de l’acte. D’antuvi donà la benvinguda a totes les personalitats presents, explicà les característiques del Premi a la Trajectòria Cultural i va descriure detalladament la morfologia del trofeu que anava a rebre l’entitat guanyadora i que havia fet l’escultor Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordà, l’empresa que el realitza.
Seguidament, donà la paraula al secretari general de la Societat de Foment AIC, Joaquin Barber Deusa, perquè fera la lectura pública de l’acta d’atorgament del premi, en la qual es reflectia que, per unanimitat, la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària, havia decidit atorgar el guardó, en la novena edició, a Radio Gandia. En acabar, demanà la presencia davant del faristol del president Barber perquè fera el seu discurs institucional, en el qual va dir: “Uns dels fins fundacionals de Foment d’AIC, és promocionar la instrucció i la cultura, per als socis i fills del socis. [...] Fa més de cent anys, els fundadors ja eren conscients de la importància que té la cultura en la nostra societat. [...] Este Premi a la Trajectòria Cultural, que arriba ja a la seua novena edició, és per a nosaltres, molt més que un reconeixement, és una declaració d’intencions, és dir ben alt que la cultura té memòria, té futur i té nom i cognoms.[...] Des de Foment de AIC, volem donar veu i visibilitat, a persones, projectes i obres, que han deixat empremta en l’àmbit artístic, educatiu, musical o patrimonial, de la nostra ciutat i de la comarca. [...] Ens sentim companys de viatge, en aquesta tasca de defensar i promoure la cultura, com a eix de convivència i de progrés”.
El president Joaquin Barber continuà dient: “Ràdio Gandia ha sigut, durant quasi un segle, una plaça pública, una aula oberta i un escenari constant, per a la vida cívica i cultural de la ciutat. En Foment AIC hem valorat especialment: la difusió lingüística, el compromís de Radio Gandia amb la promoció del valencià, com a llengua vehicular d'informació i cultura; la memòria històrica, haver actuat com a notari dels moments més importants de la nostra història recent, conservant el testimoniatge oral de la nostra comarca; ha sigut i és un altaveu cultural, ha donat veu a les entitats, a les associacions, als artistes i creadors de La Safor, des de la literatura fins a la música, passant per les nostres festes i tradicions”.
I acabà: “En Foment d’AIC creiem fermament, que la cultura no es limita a les arts escèniques o la literatura; la cultura és també la capacitat de contar, d'escoltar i de vertebrar una comunitat. I en eixe aspecte, Ràdio Gandia ha sigut una ferramenta insubstituïble per a enfortir la nostra identitat. En reconéixer a la entitat Radio Gandia, la Societat de Foment AIC, subratlla la importància dels mitjans de comunicació locals, com a garants de la diversitat cultural i com a impulsors de la cohesió social. La seua labor és un servici públic, de primera magnitud”.
Seguidament, demanà la presencia dalt de l’escenari del director del Grup Radio Gandia, Carles Garcia Alemany i dels quatre membres presents del consell d’administració de l’entitat, Fermí Romaguera, Vicenta Amelia Romaguera, Paco Artés i Pablo Peralta, per a fer-los el lliurament del Premi a la Trajectoria Cultural. Després de rebre el guardó tots ells abandonaren l’escenari i el director, Carles Garcia, quedà sol davant del faristol: “En nom del Consell d’Administració del Grup de Radio Gandia, de tots els treballadors i de tots els que han format part de la història de l’emissora, vull expressar el nostre més sincer agraïment a Foment de Gandia per aquest reconeixement tan especial. Rebre este premi pel recolzament a la cultura al llarg de 92 anys d’història és, sense cap dubte, un honor i també una gran responsabilitat. [...] Radio Gandia va nàixer l’any 1933, en un temps molt diferent al que vivim hui. Des d’aquell primer dia, la nostra missió ha sigut la mateixa: servir a la ciutat, donar veu a la nostra gent i acompanyar-la en el seu dia a dia. Hem vist canviar el món, hem passat de les vàlvules al podcast, del transistor a internet, però mai hem deixat de ser la veu de Gandia i comarca. Durant estos més de 90 anys hem informat, hem emocionat, hem compartit rialles i també silencis, Hem sigut testimoni dels moments més transcendents de Gandía, dels grans avanços socials, econòmics i culturals, i sempre hem retransmès tots estos esdeveniments amb la mateixa passió”.
“Aquest premi no és sols per a nosaltres. És per a totes les persones que, al llarg de nou dècades, han passat pels nostres estudis: periodistes, tècnics, locutors, col·laboradors, oients... Sense ells, Ràdio Gandia no seria el que és. Gràcies també a les empreses i institucions que heu confiat en nosaltres, i molt especialment als fidels seguidors d’este mitjà de comunicació. [...] Aquest reconeixement ens dona força per continuar mirant al futur, per adaptar-nos als nous temps sense perdre l’essència que ens fa únics: la proximitat, la credibilitat i l’afecte per la nostra ciutat i la nostra comarca. De tot cor, gràcies per compartir amb nosaltres aquest camí. Brindem per la història, pel present i pel futur de Ràdio Gandia, i per continuar fent, cada dia, una ràdio més pròxima, més humana i més nostra”.
L’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia Jose Manuel Prieto, feu el discurs de clausura: “És sempre un plaer assistir a este acte organitzat per la Societat de Foment AIC. Un acte que l’any que ve complirà una dècada i que sempre és sinònim de reconeixement al treball, cultura i orgull de ciutat. I, enguany, tots estos valors es veuen reflectits en el gran protagonista de la novena edició d’este Premi a la Trajectòria Cultural, Radio Gandia, que porta ja 92 anys formant part de la vida de la nostra ciutat, igual que Foment, que du més d’un segle fent història i fent Gandia.[...] Radio Gandia forma part de la nostra vida. Amb este reconeixement, Foment AIC subratlla la importància de Radio Gandia com a impulsora de la identitat cultural i social de la ciutat”.
“Radio Gandia també ha apostat per la proximitat i l’anàlisi des del respecte i la convivència. Hui, després de 92 anys, l’esperit i l’essència de Radio Gandia segueixen sent els mateixos: el compromís d’informar amb rigor i objectivitat, acompanyar els oients amb dedicació i entrega, i entretindre amb passió i professionalitat. Ha sigut quasi un segle en què Radio Gandia ens ha acompanyat als gandians i les gandianes en el dia a dia, on s’ha donat veu a totes i tots, pensen com pensen, siguen com siguen i vinguen d’on vinguen. Ha estat al costat de tot el que passa a la nostra ciutat, ha sigut la veu del barri i del carrer”.
“La ràdio és l’únic mitjà de comunicació que entra, de veres, en les nostres cases, en les nostres famílies, en les nostres vides. La ràdio és capaç de compartir molts moments amb la ciutadania, d’estimular la seua imaginació, d’informar-nos, de traure’ns de la tristesa, de fer-nos somiar i de connectar amb els nostres anhels.
Hui toca felicitar a Radio Gandia i reivindicar la ràdio de proximitat. Eixa ràdio que escolta a tots, eixa ràdio que es fa preguntes, eixa ràdio que conta la vida amb tots els seus matisos. Pensant, sent crítics, divertint, rient, plorant... I tot açò els gandians ho hem fet junts en companyia de Radio Gandia.[...] Radio Gandia s’ha convertit en la veu col·lectiva d’esta ciutat. I este acte és bon moment per reivindicar que una altra societat és possible i que esta emissora, com la societat gandiana, està demostrant que és possible una ciutat que no pega crits, que dialoga i que acorda. Es pot fer ciutat i fer ràdio sense soroll, sense crits ni sobreactuació. Radio Gandia porta fent-ho el que dura una llarga vida: 92 anys.
Amigues i amics, estem segurs que la ràdio no morirà mai per la seua capacitat de comunicar emocions i de comunicar la vida”.
“Per a concloure, voldria felicitar l’equip del Grupo Radio Gandia i els oients que també fan possible este guardó a la Trajectòria Cultural. I, per descomptat, també vull fer extensiva esta felicitació a la Societat de Foment AIC, per promoure la cultura un any més. Enhorabona als professionals que han passat per Radio Gandia i que hui mereixen tot el reconeixement”.
“La ràdio és vida. La ràdio és i serà màgia. I esta magnífica emissora és i serà la banda sonora de Gandia”.
Després de l’aplaudiment sonor, Pasqual Molina, indicà que ja s’estava treballant en la X Edició del Premi, a l’acte de lliurament del qual convidava tots els presents a participar.
La Nova Junta Directiva de la Societat de Foment AIC de Gandia es feu la fotografia oficial i l’acte acabà amb un vi d’honor.
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas y alcohol
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Renfe reduce los trenes Gandia-València ante la imposibilidad de prestar la totalidad del servicio por las obras
- Testigos del accidente del puerto de Gandia: 'Iban a toda velocidad por el párking
- Rescatadores del accidente de Gandia: 'El coche se hundía, no pudimos hacer nada
- Prisión sin fianza para la conductora de Gandia
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- La joven detenida en Gandia el jueves por homidicio imprudente pasará este domingo a disposición judicial