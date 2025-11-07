Villalonga pondrá el nombre de Juan Martí Pérez "Joano" al campo de fútbol municipal
El veterano entrenador lleva más de treinta años dedicado a la entidad
El Ayuntamiento de Villalonga ha anunciado que pondrá el nombre de Juan Martí Pérez, "Joano" al campo de fútbol municipal. Así lo anunció el alcalde, Juanjo Sanchis, en el acto de la presentación de los equipos del Villalonga CF, en el que la entidad reconoció la labor de varios expresidentes y directivos, con motivo de la celebración del 50 aniversario del mismo club como federado.
Conocido en el mundo del fútbol como "Joano", Juan Martí es un entrenador de toda la vida, que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria, más de 30 años, al Villalonga Club de Fútbol, ayudando a la directiva, aumentando la cantera cuando no había niños, y en definitiva estando siempre a disposición de la entidad.
Se prevé que la propuesta del actual equipo de gobierno municipal proponga el nombramiento en el pleno y, a partir de ahí, se rotulará el campo de fútbol y se organizará un acto conmemorativo de homenaje.
