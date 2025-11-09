La FEMP premia el plan pionero de Gandia contra el absentismo escolar

Desde hace tres años el Gobierno de Gandia destina varios agentes de la Policía Local a controlar a diario que los menores estén escolarizados y acudan a los centros educativos en horario lectivo, como obliga la ley. Este plan pionero, llamado «Agente Tutor», ha sido reconocido recientemente por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la sexta edición de los Premios Nacionales de Buenas Prácticas.

El jueves pasado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala de Seguridad, Lydia Morant, recibieron en el despacho de Alcaldía al comisario principal jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa, y a los agentes tutores Jonathan Arcos y Julián González, para darles la enhorabuena por este galardón y reconocer el trabajo que realizan, puesto que contribuyen a la protección de los menores y a la prevención de riesgos.

Durante el curso pasado, 2024-25, los agentes hicieron 117 controles de absentismo en la ciudad, en los que localizaron a 34 menores que deberían estar en clase y en cambio andaban callejeando. Además, en diez ocasiones vigilaron el interior de los patios escolares. Intervinieron en 25 peleas de menores en la vía pública y levantaron siete actas por este motivo. Un dato importante es que identificaron 17 casos de acoso escolar o «bullying» entre los propios menores.

En lo que llevamos de este curso escolar ya han localizado a 13 de menores en horario escolar y han trasladado a la comunidad educativa cuatro casos de acoso escolar.

Ante estas situaciones los agentes, que están debidamente formados y ya tienen experiencia con menores, actúan como mediadores, comunicando estos casos, según la gravedad, al profesorado, a Servicios Sociales, a los familiares o incluso si fuera necesario a la Fiscalía de Menores, para que tomen las medidas oportunas.

Morant destacó que este galardón de la FEMP «subraya el compromiso constante y la dedicación de la Policía Local de Gandia en implementar y mantener este programa». La concejala recordó que este premio coincide con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, impulsado por la Unesco. En este sentido, subrayó que «la tarea del agente tutor es fundamental para crear un entorno seguro en los centros educativos y entre la juventud de Gandia, abordando de manera proactiva los retos actuales, desde el acoso escolar hasta los riesgos asociados al uso de las redes sociales».

Por su parte, Martínez Espasa explicó que el proyecto de Gandia fue seleccionado entre 42 candidaturas presentadas por municipios de toda España, en el cual también participaron ciudades como Elx, Leganés, Madrid, San Lorenzo del Escorial, València, La Coruña o Valladolid.

Martínez Espasa remarcó que este reconocimiento «también es un premio para toda la comunidad educativa y las familias que colaboran día a día con el programa». Añadió que el galardón pone en valor la solidez del proyecto, que incluye acciones diversas como la vigilancia en patios escolares, el seguimiento del absentismo, y numerosas reuniones de prevención. «Seguiremos fortaleciendo esta red educativa y previniendo conflictos antes de que lleguen a convertirse en problemas mayores», concluyó el comisario.