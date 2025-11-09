Gandia analizará en unas jornadas el estado de los bienes inmateriales valencianos

La concejala de Patrimonio de Gandia, Alícia Izquierdo, acompañada por el director del Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) y arqueólogo municipal, Joan Negre, presentaron en rueda de prensa las Jornades de Béns Immaterials del País Valencià, que se celebrarán en la ciudad los próximos días viernes 14 y sábado 15 de noviembre.

Esta primera edición nace, según afirmaron, con la voluntad de valorar el patrimonio inmaterial «como elemento esencial de la identidad colectiva y de promover su preservación, transmisión y reconocimiento social». El programa combina actividades divulgativas y festivas, en un fin de semana donde la cultura popular será la protagonista.

La programación completa de estas jornadas llenará varios espacios emblemáticos de Gandia, como las plazas Major, de Sant Josep y del Prado, con actividades para todos los públicos.

El viernes 14 de noviembre será el día para las ponencias en la Sala dels Arcs del ayuntamiento. A las 19 horas, con entrada libre, habrá una mesa redonda sobre patrimonio inmaterial valenciano, con la participación de Toni Colomina, especialista en Fallas; José Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de les Aigües de València; y Guillem Monferrer, técnico del Ayuntamiento de Vilafranca, quien hablará sobre el arte de la piedra seca.

El sábado 15 a las 12 horas habrá un encuentro de «muixerangues» en la plaza Major, con la presencia de agrupaciones de Algemesí, Xàtiva, Marina Alta y la Safor. A las 18 h en la iglesia del Raval empezará un toque de campanas a cargo de campaneros valencianos. A las 18.30 h en la plaza del Prado «Sarau popular»con la Rondalla Agredolç. Y a las 20.30 h concierto de clausura en la plaza del Prado con la actuación de Pep Gimeno «Botifarra», que presentará su espectáculo «Ja ve l’aire».