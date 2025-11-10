Abdelali Razyn: triunfo y récord en la XXX Mitja Marató Ciutat de Gandia

Abdelali Razyn (CE Restaurante El Quijote Playa de Xeraco) ha sido el indiscutible protagonista de la trigésima edición de la Mitja Marató Ciutat de Gandia disputada este domingo, 9 de noviembre.

El atleta afincado en la Safor se proclama campeón de la carrera de los 21 kilómetros y, además, bate el récord con un tiempo de 1 hora, 04 minutos y 22 segundos.

Más de 3.000 personas, hombres y mujeres, han logrado finalizar las dos carreras de la jornada atlética de este domingo con inicio y final en la playa gandiense, la Mitja y la 10K.

Unas pruebas que han llenado las calles de la ciudad de deportistas, animados por miles de personas a lo largo de todo el recorrido y que ha vuelto a posicionar a Gandia como ciudad referente en la práctica deportiva.

Abdelali Razyn y María Isabel Ferrer se impusieron en las categorías masculina y femenina de la Mitja Marató, mientras que Isac Von Krusenstierna y María Guzmán lo hicieron en la 10K.