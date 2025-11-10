El Athletic la Vall CF triunfa en casa en un partido "de locos" hasta el final

El Athletic la Vall CF triunfa ante su afición con un apretado 8-7 ante el Inter Xàtiva CFB en partido de la Liga de 2ª Regional de fútbol sala.

Fue encuentro de locos y emocionante hasta el final, con alternativas en el juego y en el marcador. La primera ya finalizó con empate 3-3, pero tras el descanso aún hubo goles y espectáculo.

Los de Xàtiva llegaron a situarse con dos tantos de ventaja en el segundo periodo, pero el Athletic la Vall CF tuvo arrestos para igualar y remontar.

Tercera victoria del conjunto de la Valldigna y segunda consecutiva en el campeonato, tras la del pasado jueves en un choque pendiente, en esta ocasión con goles de Belka (3), Álvaro (2), Rober, Joni y Carlos.

El Athletic la Vall CF da las gracias a su afición por acudir en buen número al Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes y, lógicamente, por animar al equipo.