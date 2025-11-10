Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Athletic la Vall CF triunfa en casa en un partido "de locos" hasta el final

Los de Tavernes suman su tercera victoria en la Liga de 2ª Regional de fútbol sala

El Athletic la Vall CF, en un partido de esta temporada

El Athletic la Vall CF, en un partido de esta temporada / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Athletic la Vall CF triunfa ante su afición con un apretado 8-7 ante el Inter Xàtiva CFB en partido de la Liga de 2ª Regional de fútbol sala.

Fue encuentro de locos y emocionante hasta el final, con alternativas en el juego y en el marcador. La primera ya finalizó con empate 3-3, pero tras el descanso aún hubo goles y espectáculo.

Los de Xàtiva llegaron a situarse con dos tantos de ventaja en el segundo periodo, pero el Athletic la Vall CF tuvo arrestos para igualar y remontar.

Tercera victoria del conjunto de la Valldigna y segunda consecutiva en el campeonato, tras la del pasado jueves en un choque pendiente, en esta ocasión con goles de Belka (3), Álvaro (2), Rober, Joni y Carlos.

El Athletic la Vall CF da las gracias a su afición por acudir en buen número al Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes y, lógicamente, por animar al equipo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents