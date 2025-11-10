Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CF Simat tumba al hasta ahora líder invicto CF Gandia en el primer derbi de la temporada

El CE la Font prolonga su racha triunfal en sus partidos de fuera de casa

Once titular del CF Gandia en Simat

Salva Talens

Gandia

El CF Simat hace historia con un triunfo por 2-1 ante el CF Gandia en el primer derbi comarcal de la temporada en Primera FFCV. Los de la Valldigna son los primeros en superar al hasta ahora líder invicto, que ceden el primer puesto, de nuevo, al Racing d'Algemesí.

Fue un encuentro igualado, pero con jugadas clave como el penalti que le paró el portero del CF Simat a un jugador visitante en la primera parte. Los locales llegaron a estar 2-0 y después sufrieron para sumar los tres puntos.

El CE la Font d'en Carròs, por su parte, sigue con su racha triunfal fuera de casa. En esta jornada ha vencido por 0-1 en el campo del Pego CF. Los fonteros ya son cuartos en la tabla clasificatoria, a tres puntos del nuevo líder, Racing Algemesí.

