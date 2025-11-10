Otro empate que sabe a muy poco de la UE Tavernes en la Lliga Comunitat

Con goles de Jordi Meló y Nico Cháfer, la UE Tavernes sumó en Alboraia ante el Patacona CF un empate (2-2) que supo a muy poco ante un rival animoso y entusiasta.

El Tavernes, en un campo pequeño y con iluminación muy deficiente, no salió con la suficiente intensidad y contundencia para sentenciar el partido ante un rival que mostraba limitaciones que sólo llegó dos veces a portería en la primera mitad. Pero en una jugada desgraciada se adelantó en el marcador.

El conjunto vallero dominaba, pero le faltaba llegada. Un tiro de Toni que pilló al portero adelantado con paradón incluido fue la única ocasión clara aparte del empate de Jordi Meló al aprovechar un rechace del portero. En los últimos compases de la primera mitad, el Tavernes subió sus prestaciones y acorraló al rival.

En la segunda mitad, el Tavernes hizo cambios y se mostró más ambicioso. Salió a por el partido obligando al portero local a ser el mejor de su equipo. Llegó el golazo de Nico Cháfer (1-2) y un gol anulado a Seral, a instancias del auxiliar, para enmarcar por su injusta decisión que sorprendió a la poca afición local. Todo ello sin olvidar las ocasiones de Erik, Vicent y Héctor que bien pudieran haber sido el uno a cuatro en veinticinco minutos de empuje.

Después, los locales pasaron a dominar la situación ante un Tavernes que pasaba por momentos de apuro. El partido parecía encarrilado cuando en una melé en el minuto 91 derivó en el tanto del empate local cuando los de "Tomaca" ya jugaban con diez por expulsión de Artur.

Un empate en un partido que hizo honor a los llamados trampa, que se pudo ganar, pero faltó más continuidad en el juego y lo más positivo es que, después de nueve jornadas, el equipo vallero no conoce la derrota y sigue al acecho del también invicto líder CD Acero.