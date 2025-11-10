Entrega de los premios Francisco Brines de poesía

La Fundación Francisco Brines (FFB) ha entregado los V Premios Internacionales de Poesía Francisco Brines. Según informa la propia fundación, el acto, celebrado en el Salón Alfons el Magnànim de La Beneficència, en València, reunió a personalidades del mundo de la cultura, además del patronato nato de la Fundación Brines con su presidenta, Mariona Brines Bernstein, y las instituciones que forman parte de la misma: Francesc Teruel Machi, Diputado del Área de Cultura de la Diputación de Valencia y que ejercía de anfitrión, Miquel Nadal Tàrrega, Director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Teresa Tur Tur como concejala de cultura del Ayuntamiento de Oliva, y excusó su presencia María José Gálvez Salvador, directora General del Libro y el Fomento de la Lectura del Ministerio. Estuvieron también el presidente del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano, y la presidenta nacional de la asociación CyM, Amparo Zacarés. La conductora del acto fue la también patrona de la FFB Selina Brines.

Francesc Teruel dio la bienvenida a los asistentes resaltando la labor realizada por la Fundación en la salvaguarda y difusión del legado del poeta Premio Cervantes 2020, el único valenciano hasta el momento. Seguidamente, Mariona Brines leyó las actas del 31 de mayo del presente año en el que se reunieron los jurados de ambos premios. El jurado en la modalidad en castellano estuvo formado por los poetas Jaime Siles, Ada Salas y Rodrigo Sancho Ferrer, ganador de la edición del 2024 y Silvia Pratdesaba, editora. Decidieron otorgar por mayoría el V Premio Internacional de Poesía Francisco Brines 2025 en castellano a la obra Diario para anunciar el fin del mundo, del poeta colombiano Henry Alexander Gómez. El jurado resaltó que es un poemario cuyos poemas destacan por el cuidado formal, el dominio del ritmo y del lenguaje, el uso del monólogo dramático y su unidad temática y tonal, regida por un culturalismo inspirado en la prehistoria y protohistoria europea e hispanoamericana, en la que objetiva su concepción del mundo.

En la modalidad en valenciano, con un jurado compuesto por las poetas Teresa Pascual, Begonya Pozo y Yolanda Esteve, ganadora del premio en el 2023, junto con Manuel Borrás, editor, decidieron otorgar por mayoría el V Premi Internacional de Poesia Francisco Brines 2025 en valenciano a La cendra espargida, cuyo autor es Víctor Filgueira Meseres (Alzira, 1972). El jurado ha destacado la serenidad que se refleja a lo largo del libro, la variedad formal al tiempo que la utilización de un lenguaje próximo. Un libro unitario y honesto con una atmósfera positiva que es capaz de entrelazar la propia mirada a intervalos melancólica con una visión positiva del mundo.

Los libros, editados por Pre-textos, van acompañados cada uno con una de las obras ganadoras de la Bienal de Valencia 2023. El de Henry Alexander Gómez con la obra Tokapu de la artista visual e historiadora ítalo-peruana Valeria Gatti y el de Víctor Filgueira Maseres va ilustrado con Viaje a Itaca de la pintora valenciana Inma Coll.

Tras la entrega de los galardones diseño de Joan Millet, también patrono de la Fundación, se dio paso a la emocionante actuación de Emiliano Valdeolivas musicando poemas de Francisco Brines y después a la presentación y el coloquio con los ganadores. Manuel Borrás entrevistó al ganador en castellano y Rosa Mascarell Dauder al ganador en valenciano. Así como Borrás destacó el viaje a la proto-historia humana del poemario de Henry Alexander Gómez, Rosa Mascarell destacó el viaje a la prehistoria del poeta Victor Filgueira, quien, tras su viaje a Troya-Barcelona, vuelve a su Itaca ya cubierta por cenizas y en cuyos recuerdos prefiere no escarbar para no llegar a los huesos. El semáforo rojo le impele a parar y dialogar con su otro yo o más bien con el ángel de la poesía que, como decía Brines, se nos presenta sin palabras.

El acto concluyó con dos poemas-canciones de Emiliano Valdeolivas sobre poemas de Brines en los que el público conmovido participó como coro. "Sabemos que Francisco Brines hubiera gozado viendo como su poesía nos impulsa a apreciar la belleza al tiempo que propicia la cordialidad entre las personas que nos reunimos alrededor de la misma", ha señalado la FFB en su comunicado.