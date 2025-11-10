Josep Montaner Pérez, d'Almiserà, un campió de la comarca de la Safor
El rest de la comarca i Seve guanyen la Copa Caixa Popular després de perdre la Lliga CaixaBank
Gandia
Montaner d'Almiserà i el seu company Seve (Ajuntament de Castelló) s'han tret l'espineta de perdre la final de la Lliga CaixaBank 2025 en proclamar-se campions de la Copa Caixa Popular, també d'enguany.
Montaner i Seve guanyen la gran final disputada al Trinquet de Xeraco en refer-se d'un mal inici per a acabar triomfant davant Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).
La parella no va baixar els braços quan el marcador s'il·luminava amb un contundent 20-05 per als blaus i va acabar remuntant per a emportar-se el títol després d'una competició llarga i dura.
