L'equip de Patri de Beniflà, finalista de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení

La gran final es jugarà a Rafelbunyol el dia 23 de novembre

Patri i les seues companyes celebren la classificació

Patri i les seues companyes celebren la classificació / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Ana, Natalia i la puntera Patri, jugadora de Beniflà, (Ajuntament de Rafelbunyol) són finalistes de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení.

El trio de la pilotari saforenca no va donar opció a l'equip de l'altra jugadora de la comarca, Júlia de Tavernes de la Valldigna, i li va tornar a guanyar per 25-00, esta vegada al Trinquet de la Llosa de Ranes, en la partida de tornada de semifinals.

Patri i les seues companyes es classifiquen a la final per la via ràpida. L'equip arriba a la final invicte amb 7 triomfs en 7 partides. La final serà el día 23 de novembre al Trinquet de Rafelbunyol.

Les rivals són Victoria, Anabel i Laura en la partida decisiva de Riba-roja el dia 23. L'equip de Bonrepòs i Mirambell es va classificar per la final de guanyar la segona partida de semifinals per 25-10 al trio Ajuntament de Bicorp de Maria, Mar i Mireia.

