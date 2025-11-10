L'equip de Patri de Beniflà, finalista de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení
La gran final es jugarà a Rafelbunyol el dia 23 de novembre
Ana, Natalia i la puntera Patri, jugadora de Beniflà, (Ajuntament de Rafelbunyol) són finalistes de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení.
El trio de la pilotari saforenca no va donar opció a l'equip de l'altra jugadora de la comarca, Júlia de Tavernes de la Valldigna, i li va tornar a guanyar per 25-00, esta vegada al Trinquet de la Llosa de Ranes, en la partida de tornada de semifinals.
Patri i les seues companyes es classifiquen a la final per la via ràpida. L'equip arriba a la final invicte amb 7 triomfs en 7 partides. La final serà el día 23 de novembre al Trinquet de Rafelbunyol.
Les rivals són Victoria, Anabel i Laura en la partida decisiva de Riba-roja el dia 23. L'equip de Bonrepòs i Mirambell es va classificar per la final de guanyar la segona partida de semifinals per 25-10 al trio Ajuntament de Bicorp de Maria, Mar i Mireia.
