Piles aprueba un presupuesto de 3,7 millones para 2026

El pleno de Piles aprobó el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 3.750.000 euros. La votación salió adelante con seis votos a favor de los concejales del Gobierno local (PP, PSOE y Acord) y tres en contra de Independents per Piles. La alcaldesa, Cristina Fornet, se mostró satisfecha por el trabajo realizado "y por la responsabilidad y compromiso que supone aprobar el presupuesto antes de la finalización del año".

Fornet añadió que las cuentas tiene como prioridades "las políticas sociales, el mantenimiento de los servicios públicos y la apuesta por los programas de ocupación y formación, de cultura, fiestas y tradiciones, juventud, igualdad y la protección de medio ambiente y cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda permitida".

Gran parte de los gastos irá a la limpieza viaria.Y entre las inversiones destacan la dotación de nuevos vestuarios para la piscina municipal, vallar instalaciones municipales como el Parc dela Torre o el campo de fútbol, y renovar la megafonía para el pueblo.

Uno de los proyectos más ambiciosos es construir una plaza polivalente para eventos. Consiste en transformar un solar que fue adquirido por el municipio hace unos años cerca del ayuntamiento en una plaza con un escenario y unos aseos fijos, que permita celebrar actos populares por ejemplo verbenas o la presentación de las fiestas. También se continuará invirtiendo en promoción turística para que romper con la estacionalidad.

Cristina Fornet comentó que “se trata de unos presupuestos ambiciosos que nos permitirán trabajar para continuar haciendo de Piles un municipio con más calidad de vida para las personas, con mejores infraestructuras, servicios públicos de calidad, eficientes y adaptados a las necesidades de la ciudadanía. Unos presupuestos pensados para las personas, como ejemplo, la apuesta de este gobierno municipal por las asociaciones, que desde el principio de la legislatura, hemos podido ir aumentando la partida destinada a las subvenciones de estas considerablemente, llegando a consolidar tres nuevas asociaciones en nuestro puebloque habían desaparecido".